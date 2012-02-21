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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

فرماندار تبریز:

کاندیداها باید توجه داشته باشند که عملکرد آنان زیر ذره‌بین است

کاندیداها باید توجه داشته باشند که عملکرد آنان زیر ذره‌بین است

تبریز- خبرگزاری مهر:محمود چمنی گفت: تعهد به مقررات انتخاباتی مورد تاکید و تقاضا بوده و کاندیداها باید توجه داشته باشند که عملکرد آنان زیر ذره‌بین است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر امروز در دیدار توجیهی کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی شهرستان تبریز و اعضای شورای تامین شهرستان تبریز با حضور آیت‌الله مجتهدشبستری، بر اهمیت رعایت قانون و اخلاق در انتخابات تاکید کرد.
 
فرماندار تبریز با اشاره به مراحل ثبت‌نام و برگزاری انتخابات یادآور شد: همزمان با آغاز ثبت‌نام، مراحل مختلف در زمان‌بندی مشخص اجرا شده که در همین راستا روز گذشته اسامی قطعی به وزارت کشور ابلاغ شد و این اسامی تا پایان امروز به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: بنا به اطلاعات رسیده در آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها چند نفر نیز به جمع کاندیداهای انتخابات مجلس نهم  تبریز اضافه شده است.   

وی یادآور شد: تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی باید منجر به حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق‌های رای در روز 12 همین ماه  شود.

فرماندار تبریز با اشاره به شرایط حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای اظهار کرد: در این راستا قوانین لازم به کاندیداها ابلاغ شده و عمل به قانون مورد انتظار است. 

وی  گفت: نمایندگان کاندیداها در تمام 878 شعب اخذ رای تبریز حضور خواهند داشت و به تعداد هر شش شعبه کاندیداها می‌توانند نماینده معرفی کنند.

کد مطلب 1540017

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