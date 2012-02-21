به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر امروز در دیدار توجیهی کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی شهرستان تبریز و اعضای شورای تامین شهرستان تبریز با حضور آیت‌الله مجتهدشبستری، بر اهمیت رعایت قانون و اخلاق در انتخابات تاکید کرد.

فرماندار تبریز با اشاره به مراحل ثبت‌نام و برگزاری انتخابات یادآور شد: همزمان با آغاز ثبت‌نام، مراحل مختلف در زمان‌بندی مشخص اجرا شده که در همین راستا روز گذشته اسامی قطعی به وزارت کشور ابلاغ شد و این اسامی تا پایان امروز به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود.