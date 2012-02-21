به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی ظهر امروز در دیدار توجیهی کاندیداهای مجلس نهم شورای اسلامی شهرستان تبریز و اعضای شورای تامین شهرستان تبریز با حضور آیتالله مجتهدشبستری، بر اهمیت رعایت قانون و اخلاق در انتخابات تاکید کرد.
فرماندار تبریز با اشاره به مراحل ثبتنام و برگزاری انتخابات یادآور شد: همزمان با آغاز ثبتنام، مراحل مختلف در زمانبندی مشخص اجرا شده که در همین راستا روز گذشته اسامی قطعی به وزارت کشور ابلاغ شد و این اسامی تا پایان امروز به فرمانداریها ارسال میشود.
وی اضافه کرد: بنا به اطلاعات رسیده در آخرین مرحله بررسی صلاحیتها چند نفر نیز به جمع کاندیداهای انتخابات مجلس نهم تبریز اضافه شده است.
وی یادآور شد: تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی باید منجر به حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوقهای رای در روز 12 همین ماه شود.
فرماندار تبریز با اشاره به شرایط حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای اظهار کرد: در این راستا قوانین لازم به کاندیداها ابلاغ شده و عمل به قانون مورد انتظار است.
وی گفت: نمایندگان کاندیداها در تمام 878 شعب اخذ رای تبریز حضور خواهند داشت و به تعداد هر شش شعبه کاندیداها میتوانند نماینده معرفی کنند.
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