تولید تبلت 200 دلاری توسط ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پاکستانی ها این سرمایه گذاری را با مشارکت بخش سخت افزاری چینی ها انجام داده اند تا به گفته پشتیبانان این طرح اقتصاد این کشور را به عنوان ملتی خودکفا با مشکلات مالی فراوان، بهبود بخشد.

این تبلت با نام PACPAD1 توسط مهندسان نیروی هوایی پاکستان در حال ساخته شدن است. سیستم عامل این تبلت اندروید 2.3 بوده و قیمت آن 200 دلار است. بخش اول نام این تبلت از نام مجتمع هوانوردی برگرفته شده است که تولید این تبلت را به همراه نوعی کتابخوان الکترونیکی و لپ تاپی کوچک به عهده دارد.

در وب سایت این محصول هدف از ساخت PACPAD1 قدرتمند سازی اقتصاد ملی از طریق تجاری سازی این محصول عنوان شده و بر همکاری چینی ها در تولید آن تاکید زیادی شده است. با این همه هنوز دلیل اصلی مداخله بخش هوایی ارتش پاکستان در ساخت چنین قطعه فناورانه ای نامشخص باقی مانده است.

تولید این تبلت همزمان با دورانی است که بازار تبلتهای ارزان قیمت در سرتاسر جهان با سرعتی بالا در حال توسعه است. سال گذشته نیز شرکتی در هندوستان تبلتی به نام "آکاش" را با قیمت 50 دلار تولید کرد که بیشترین متقاضیان آن را دانش آموزان یا دانشجویان تشکیل می دادند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، به گفته مقامات پاکستانی نسل دوم تبلتهای PACPAD1 طی ماه های آینده وارد بازار خواهند شد، این نسل از تبلتها می توانند از طریق شبکه موبایل به اینترنت وصل شوند. به گفته این مقامات مجتمع هوانوردی "کامرا" می تواند روزانه هزار دستگاه از این تبلت ها را تولید کند.