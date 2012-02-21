بودجه هزار میلیارد تومانی معاونت حمل و نقل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخصوص بودجه معاونت حمل و نقل ترافیک گفت: بودجه ای که پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه در این خصوص به تصویب رسید هزار و 27 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در این بخش برای سرفصل های اصلی معاونت در بخش تجهیز و توسعه اتوبوس های تندرو 11 میلیارد و 500 میلیون تومان، نصب دوربین های ترافیکی 5 میلیارد تومان ، بازپرداخت وام های مترو 134 میلیارد و 600 میلیون تومان، توسعه ناوگان و خرید اتوبوس های تندرو 136 میلیارد تومان، 14 میلیارد تومان برای اتوبوس های برقی و 639 میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل ریلی و 20 میلیارد تومان نیز برای شرکت بهره برداری مترو تعریف شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخصوص بودجه معاونت شهرسازی شهرداری تهران در سال 91 نیز گفت: مبلغ 46 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز برای این معاونت در بخش های مختلف از جمله سازمان نوسازی عباس آباد در نظر گرفته شده است.

در این جلسه سخنگوی شورای شهر تهران از پیشنهاد شهرداری تهران برای تخصیص بودجه 30 میلیارد تومانی برای اجرای طرح دوچرخه در مناطق 22 گانه در سال 91 انتقاد کردو گفت: سوال اینجاست آیا معابر ما ظرفیت جدا شدن برای عبور دوچرخه و معابر را دارد؟

وی ادامه داد: طرح دوچرخه سواری در منطقه 8 به صورت پایلوت اجرا شد آیا اسناد پشتیبان در خصوص این طرح در اختیار شورا گذاشته شد نتیجه این طرح چه بود؟

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران نیز گفت: به اعتقاد من اگر 5 میلیارد تومان بودجه برای این کار اختصاص یابد کافی است.