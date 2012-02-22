تصاویری از پرتاب نمایشی موشک ناسا به درون شفق قطبی

به گزارش خبرگزاری مهر، استیون پاول از دانشگاه کورنل در این خصوص گفت: "ما درحال بررسی چیزی هستیم که به آن هوای فضا گفته می شود. هوای فضا در اثر ذرات بارداری شکل می گیرد که از خورشید می رسند و با میدان مغناطیسی زمین تعامل می کنند. ما به عنوان انسان این اثر را مستقیماً احساس نمی کنیم اما سیستمهای الکترونیکی ما آن را درک می کنند."

این موشک که Terrier-Black Brant نام دارد شنبه شب 18 فوریه 2012 از پایگاه Poker Flat Research Range در فیربانکس آلاسکا پرتاب شد.

Terrier-Black Brant جریانی از اطلاعات را از فاصله 200 مایلی (حدود 322 کیلومتری) از سطح زمین و لحظاتی پس از پرتاب در زمان واقعی به زمین ارسال کرد.

دستگاههای این موشک دو مرحله ای از میدانهای مغناطیسی و الکتریکی خاصی نمونه برداری کردند که توسط شفقها ساخته شده اند.

به گفته این دانشمندان، زمانی که فعالیتهای خورشیدی به اوج خود می رسند توفانهای خورشیدی که به زمین گسیل می شوند با فرستنده های "جی. پی. اس"، اینترنت ماهواره ای و سایر سیگنالها تداخل می کنند.

پاول افزود: "ما بیش از همیشه به این سیگنالها وابسته شده ایم. بنابراین، اطلاعات جمع آوری شده توسط این موشک به ما در درک بهتر اینکه سیگنالهای ماهواره ای چگونه با هوای فضا از بین می روند و اینکه چگونه می توان این اثرات را در گیرنده های جدید جی. پی. اس تخفیف داد کمک خواهد کرد."

براساس گزارش یونیورس تودی، این موشک دو مرحله ای از میان شفق قطبی آلاسکا عبور کرد و تا فاصله 200 مایلی به عنوان "مگنتوسفر- یونوسفر" شناخته می شود بالا رفت.

پرتاب تماشایی موشک دو مرحله ناسا در میان شفق قطبی آلاسکا

این تصویر که به روش عکاسی مرحله به مرحله و در کنار هم چیدن فریمهای تصویر به دست آمده است نور درخشان حاصل از پرتاب موشک را در میان آسمان سبز قطبی نشان می دهد