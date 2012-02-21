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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

حسینی اعلام کرد:

آمادگی شهرهای مازندران برای پذیرایی از میهمانان نوروزی

آمادگی شهرهای مازندران برای پذیرایی از میهمانان نوروزی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران از شهرداران خواست، شهر خود را برای پذیرایی از میهمانان نوروزی مهیا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری اظهار داشت: مازندران به عنوان قطب گردشگر پذیر کشور باید همه شرایط تسهیلات سفر را برای مسافران نورزی مهیا کند.

وی افزود: مازندران با دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب سالانه شاهد مسافران زیادی به این خطه سرسبز است.
 
مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران سالانه در ایام نوروز پذیرای گردشگران بسیاری است افزود:همه دستگاهها باید میزبانی شایسته ای را برای  گردشگران فراهم کنند.
 
وی با اشاره به حضور 15 میلیون گردشگر در سال گذشته در مازندران، افزود: همه نهادهای دولتی باید میزبان گردشگران استان باشند.
 
مدیرکل دفتر شهری استانداری مازندران گفت: در سال جاری 32 پست امداد نجات جاده ای با 527 کادر و هزار  و787نجاتگر در 104 عملیات تعداد 204 نفر را نجات دادند.
 
حسینی گفت: 35 شعبه ستاد جمعیت هلال احمر به طور شبانه روزی به گردشگران در جاده های استان خدمات ارائه می کنند.
کد مطلب 1540064

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