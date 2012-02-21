آمادگی شهرهای مازندران برای پذیرایی از میهمانان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری اظهار داشت: مازندران به عنوان قطب گردشگر پذیر کشور باید همه شرایط تسهیلات سفر را برای مسافران نورزی مهیا کند.

وی افزود: مازندران با دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب سالانه شاهد مسافران زیادی به این خطه سرسبز است.

مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران سالانه در ایام نوروز پذیرای گردشگران بسیاری است افزود:همه دستگاهها باید میزبانی شایسته ای را برای گردشگران فراهم کنند.

وی با اشاره به حضور 15 میلیون گردشگر در سال گذشته در مازندران، افزود: همه نهادهای دولتی باید میزبان گردشگران استان باشند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری مازندران گفت: در سال جاری 32 پست امداد نجات جاده ای با 527 کادر و هزار و787نجاتگر در 104 عملیات تعداد 204 نفر را نجات دادند.

حسینی گفت: 35 شعبه ستاد جمعیت هلال احمر به طور شبانه روزی به گردشگران در جاده های استان خدمات ارائه می کنند.