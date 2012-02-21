دوره آموزشی بازاریابی خارجی و صادرات در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیـد مصطفی موسوی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی اظهار داشت: با توجه به نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان، نخستین دوره آموزشی راهکارهای مناسب بازاریابی خارجی و صادرات ، در سالن اجتماعات شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برگزار شد.

وی گفت: انجام صحیح فعالیت بازاریابی در جامعه ، به یکی از نیازهای اساسی و بسیار مهم واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی تبدیل شده و شرکت شهرکهای صنعتی با برگزاری این دوره آموزشی، درصدد پاسخگویی به نیاز این گونه واحدها برآمده است.

موسوی افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار و توسعه صنعت، با بازار رقابتی مواجه هستیم و موفقیت در شرایط جدید بازار، مستلزم تسلط بر دانش بازاریابی نوین و کشف نیازهای امروزی مصرف کنندگان است که دستیابی به این فاکتورهای مهم ، برای واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار مؤثر و کارگشا خواهد بود.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی با حضور نمایندگانی از 30 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران برگزار شده است.