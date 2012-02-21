خانواده های 138 زندانی تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی در نشستی مشترک با مدیرکل زندانهای استان کهکیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با هماهنگی اداره کل زندانها تمامی خانوادههای زندانیان تحت حمایت این نهاد و خانوادههای مستحق غیر مددجو که سرپرست آنها در زندان است مورد حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: حمایتهای کمیته امداد از خانوادههایی که سرپرست آنها در زندان هستند به تناسب نیاز این خانوادهها صورت میگیرد تا در آستانه عید سعید نوروز خانوادههای زندانی نیز در کنار دیگر اقشار جامعه سال جدید را همراه با خانواده آغاز کنند.
فرهادی عنوان کرد: همکاری و تعامل میان زندانها و کمیته امداد ضروری است.
وی بیان داشت: حوزه مددکاری در زندانها و حوزه حمایت در کمیته امداد این همکاری و تعامل را به شکل جدی برقرار و ادامه می دهند.
مدیرکل کمیته امداد استان افزود: این نهاد از هیچ کوششی برای کمک به خانوادههای نیازمند دریغ نمیکند و در آستانه عید نوروز، خانوادههای زندانیان نیازمند را یاری میکند.
وی اظهار داشت: انجام کارهای فرهنگی برای کمرنگ کردن تخلفات و جرائم در خانوادهها از برنامههای کمیته امداد استان است واین نهاد همواره در کنار محرومان و نیازمندان قرار دارد.
در این نشست همچنین مدیرکل زندانهای کهیگیلویه و بویراحمد گفت: تفاهمنامه منعقد شده کمیته امداد و سازمان زندانهای کشور و شرایط خاص زندانیان میطلبد تا هماهنگیهای میان این دو نهاد بیشتر از گذشته شود و قدمهای مؤثرتری برای زندانیان و خانوادههای آنان برداشته شود.
حمیدرضا حیدری افزود: کمیته امداد در این استان همواره تعامل و همکاری خوبی با سازمان زندانها داشته است.
وی عنوان کرد: با همکاری و تعامل این دو نهاد و به برکت نظام جمهوری اسلامی، کارهای مؤثری در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و خانوادههای آنان انجام شده است.
وی تاکید کرد: اشتغال زندانیان بعد از آزادی از زندان از مسائل مهمی است که برای جلوگیری از بازگشت مجدد این افراد به زندان، باسد مورد توجه بیشتر مسئولین قرار بگیرد.
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