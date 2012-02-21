صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نادری روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه ناظرجدید و سابق گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک انزلی اظهارداشت: طی 10 ماهه امسال با احتساب میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و مواد کانی غیرفلزی 35 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شده که با محاسبه 3.5 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در مجموع بیش از 38 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

وی اظهارداشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 32 درصد رشد را نشان می ‌دهد.

معاون گمرک ایران گفت: در این مدت افزون بر سه هزار و 200 ردیف تعرفه‌ ای صادرات ثبت شده که نشانگر تنوع کالاهای صادراتی و توان تولیدی کشور است.

وی افزود: میعانات گازی، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و مواد کانی غیرفلزی از عمده اقلام صادراتی کشور در سال ‌جاری بوده است.

نادری با اشاره به آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال ‌جاری اظهارداشت: در این مدت 50 میلیارد و 370 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است.

وی افزود: در این مدت عمده ‌ترین کالاهای وارداتی شامل دانه ذرت دامی، ماشین ‌آلات مکانیکی، صنعتی، برنج ، شمش آهن و فولاد بوده است.

معاون گمرک ایران گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها و به ‌تبع آن کاهش واردات فرآوردههای سوختی، غلات مصرفی و نیز مدیریت واردات کالاهای غیرضرور مانند خودرو از دلایل عمده کاهش واردات به کشور است.

وی همچنین با تفکیک کالاهای وارداتی به سه گروه سرمایه ‌ای، واسطه ‌ای و مصرفی اعلام کرد: در این مدت 17 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه ‌ای، 71 درصد واسطه ‌ای و 12 درصد مصرفی بوده است.

نادری با اشاره به اینکه 8.2 میلیون تن کالا طی 10 ماهه سال ‌جاری از کشور ترانزیت شده است، گفت: در این بخش 104 کشور ایران را مسیری امن و مطمئن برای عبور کالاهای ترانزیتی خود در نظر گرفته ‌اند و این امر باعث شده تعداد زیادی از کشورها با ایران مراوده تجاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: وجود پنج هزار و 200 ردیف تعرفه واردات، سه هزار و 200 ردیف تعرفه صادرات، 150 کشور مبدا واردات، 162 کشور مقصد صادرات و 104 کشور برای ترانزیت نشان می ‌دهد که تحریمها علیه ایران اثر چندانی نداشته است.

معاون گمرک ایران یادآورشد: ایران واردات بنزین ندارد، اگر بنزینی وارد کشور می شود، بنزین اکتان‌ ساز است که با بنزین داخلی ترکیب تا درجه به ‌‌سوزی بنزین داخلی را افزایش دهد.