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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

نادری خبر داد:

صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد دلار رسید

صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد دلار رسید

رشت - خبرگزاری مهر: معاون امور گمرکی گمرک ایران، صادرات غیر نفتی کشور طی سال جاری را افزون بر 38 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نادری روز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه ناظرجدید و سابق گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک انزلی اظهارداشت: طی 10 ماهه امسال با احتساب میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و مواد کانی غیرفلزی 35 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شده که با محاسبه 3.5 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در مجموع  بیش از 38 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

وی اظهارداشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 32 درصد رشد را نشان می ‌دهد.

معاون گمرک ایران گفت: در این مدت افزون بر سه هزار و 200 ردیف تعرفه‌ ای صادرات ثبت شده که نشانگر تنوع کالاهای صادراتی و توان تولیدی کشور است.

وی افزود: میعانات گازی، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و مواد کانی غیرفلزی از عمده اقلام صادراتی کشور در سال ‌جاری بوده است.

نادری با اشاره به آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال ‌جاری اظهارداشت: در این مدت 50 میلیارد و 370 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است.

وی افزود: در این مدت عمده ‌ترین کالاهای وارداتی شامل دانه ذرت دامی، ماشین ‌آلات مکانیکی، صنعتی، برنج ، شمش آهن و فولاد بوده است.

معاون گمرک ایران گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها و به ‌تبع آن کاهش واردات فرآوردههای سوختی، غلات مصرفی و نیز مدیریت واردات کالاهای غیرضرور مانند خودرو از دلایل عمده کاهش واردات به کشور است.

وی همچنین با تفکیک کالاهای وارداتی به سه گروه سرمایه ‌ای، واسطه ‌ای و مصرفی اعلام کرد: در این مدت 17 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه ‌ای، 71 درصد واسطه ‌ای و 12 درصد مصرفی بوده است.

نادری با اشاره به اینکه 8.2 میلیون تن کالا طی 10 ماهه سال ‌جاری از کشور ترانزیت شده است، گفت: در این بخش 104 کشور ایران را مسیری امن و مطمئن برای عبور کالاهای ترانزیتی خود در نظر گرفته ‌اند و این امر باعث شده تعداد زیادی از کشورها با ایران مراوده تجاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: وجود پنج هزار و 200 ردیف تعرفه واردات، سه هزار و 200 ردیف تعرفه صادرات، 150 کشور مبدا واردات، 162 کشور مقصد صادرات و 104 کشور برای ترانزیت نشان می ‌دهد که تحریمها علیه ایران اثر چندانی نداشته است.

معاون گمرک ایران یادآورشد: ایران واردات بنزین ندارد، اگر بنزینی وارد کشور می شود، بنزین اکتان‌ ساز است که با بنزین داخلی ترکیب تا درجه به ‌‌سوزی بنزین داخلی را افزایش دهد.

کد مطلب 1540083

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