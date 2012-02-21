احزاب و گروه های سیاسی برای اکران تبلیغاتشان ازفرمانداری مجوز بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف ما حفظ زیبایی شهر است و درعین حال تلاش میکنیم احزاب و گروههای سیاسی برنامههای خود را به مردم معرفی کنند، گفت: سازمان زیباسازی، تبلیغاتی را که از سوی فرمانداری تهران مجوز اکران نداشته باشند، از فضای شهر جمع آوری میکند.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات شهری انتخابات باید با هدف معرفی برنامهها و کاندیداهای گروههای سیاسی باشد نه تبلیغ یک فرد، گفت:سازمان زیباسازی برای سهولت معرفی و تبلیغ کاندیداهای مستقل، سازههای موقت در نقاط پرتردد شهر نصب کرده است و نامزدهای انتخاباتی موظفند برای جلوگیری از آلودگی و اغتشاشات بصری فقط روی این سازهها تبلیغ کنند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به قدردانی از عملکرد شهرداری تهران در جلسهای که فرمانداری به منظور هماهنگی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن انتخابات این دوره مجلس تشکیل داده بود، گفت:شهرداری تهران، همانگونه که تاکنون نیز نشان داده و برخلاف شایعات نه تنها از هیچ جریان و گروهی حمایت مالی نمیکند بلکه حمایتهای معنوی وامکانات و فضای تبلیغی شهر را منصفانه در اختیار تمام نامزدها وگروههای سیاسی قرار خواهد داد تا انتخابات پرشوری در کشور رقم بخورد.
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