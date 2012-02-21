انقلاب گرسنگان تهدیدی برای آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی با عنوان "انقلاب گرسنگان در عربستان" آورده است : "زهیر کتبی" نویسنده سعودی به رهبران عربستان درباره انقلاب گرسنگان در صورتی که مشکل فقر در کشور حل نشود هشدار داده است.

این پایگاه می افزاید: واکنش وزارت اطلاع رسانی عربستان توقف برنامه "البیان التالی" است که "عبدالعزیز قاسم" آن را اجرا می کند و کتبی را به برنامه اش دعوت کرده بود.

پایگاه مذکور در ادامه ذکر کرد: کتبی گفته بود که فقر تنها خطر موجود برای کشور است و بیشتر از رژیم اسرائیل، کشور را تهدید می کند من نگران انقلاب گرسنگان و امنیت عربستان هستم زیرا فردی که چیزی برای خوردن پیدا نکند دست به قتل می زند.

این پایگاه نوشت: این نویسنده سعودی در ادامه مدعی شده است ایران از فقر عربستانی ها برای شیعه کردن آنها بهره برداری می کند.



کتبی که مولفات زیادی در حوزه تاریخ، جغرافیا، سیاست، اجتماعی و فلسفی دارد در ادامه افزود: مردم از درآمدهای نفتی بهره ناچیزی می برند و اگر درآمدها به طور عادلانه تقسیم شود فقیری در عربستان باقی نمی ماند.

این نویسنده سعودی گفت : پولهای صندوقهای اجتماعی وابسته به وزارت امور اجتماعی و زکات وزارت دارایی در چه مواردی صرف می شود؟ باید در ساختار وزارت امور اجتماعی و کار بازنگری شود و بسیاری از مسئولان باید برکنار شوند، زیرا دستاوردی نداشته اند.

وی خطاب به شرکتهای بزرگ سعودی همانند آرامکو، القابضه و دیگر مراکز مالی بزرگ گفت: چرا زکات نمی دهید؟ کافی است سری به مناطق مختلف بزنید تا تعداد نیازمندان را مشاهده کنید.