آغاز ثبت نام الکترونیکی متقاضیان شرکت در جشنواره فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر جشنواره فاوا امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه دومین جشنواره فاوا با شعار "ارتباطات و فناوری اطلاعات، بستر توسعه اقتصاد دانش بنیان" 27 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود، اظهار داشت: فرهنگ سازی و تکریم بزرگان و چهره های ماندگار، ایجاد فضای رقابتی سالم میان فعالان و ایجاد فضای تعامل میان دست اندرکاران این حوزه و همچنین فرآگیرکردن خدمات دولت الکترونیکی و عمق بخشیدن به این نوع از خدمات و ارتقاء سطح آگاهی جامعه از جمله اهداف برگزاری این جشنواره محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای نخستین بار در دو بخش عمومی و دانشجویی برگزار می شود و علاوه بر خدمات و سرویس، نوآوری، پژوهش، دانش و فناوری نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: پژوهش و نوآوری، کارآفرینی و توسعه کسب و کار، ارائه خدمات محتوایی، تولید و پشتیبانی، امنیت فضای تبادل اطلاعات، توسعه صادرات حوزه ICT، ارائه خدمات شبکه ای و آموزش و اطلاع رسانی از جمله کارگروه های این جشنواره محسوب می شود.

دبیر جشنواره فاوا با بیان اینکه این دوره از جشنواره مورد حمایت گسترده نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی داخلی و خارجی قرار گرفته است از حضور 10 وزارتخانه و چندین سازمان و شرکت دولتی نظیر شورایعالی انفورماتیک و شورایعالی فناوری اطلاعات به عنوان حامیان این دوره از جشنواره خبر داد.