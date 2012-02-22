آخرین آمار طلاق در دیماه/ تهران همچنان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در دیماه استان تهران با دوهزار و 752 واقعه طلاق در صدر استانهای کشور قرار دارد.

استانهای خراسان رضوی با یکهزار و 368 مورد ، فارس با 808 واقعه طلاق، اصفهان با 727 مورد و خوزستان نیز با 602 مورد طلاق ثبت شده بعد از استان تهران در رده استانهای پر طلاق قرار گرفته اند.

استان ایلام با 54 مورد طلاق، دارای کمترین آمار طلاق به ثبت رسیده طی دیماه در میان استانهای کشور بوده است که پس از آن نیز استان چهارمحال بختیاری با 55 مورد طلاق، خراسان جنوبی با 81 مورد، کهکیلویه و بویر احمد با 94 واقعه و استان یزد با 109 واقعه طلاق از جمله استانهایی بوده اند که کمترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده اند.

این درحالی است که براساس آمارهای ثبت احوال در آذرماه 11 هزار و 529 مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است.

همچنین آمارهای طلاق در 9 ماهه اول امسال نشان از افزایش 4.1 درصــد آمار طلاق نسبت به سال گذشته دارد.

براساس آمارهای ثبت احوال در 9 ماهه سال 1390 ، 104 هزار و 992 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.1 درصــد افـزایش داشته است.

همچنین تعداد طلاقهای ثبت شده شهری طی این مدت 88 هزار و 909 رویداد بوده و تعداد طلاقهای ثبت شده روستایی نیز 16 هزار و 83 مورد بوده است.

طی این مدت در مجموع نسبت ازدواج به طلاق 6.7 می باشد که در مقابل هر 6.5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است .

این درحالی است که نسبت ازدواج به طلاق در استانهای تهران و البرز 3.5 ، دراستان خراسان رضوی 6.2 ،اصفهان 6.5، فارس 7.6 و ایلام 15.6 و یزد 11.2 اعلام شده است.

براساس آمارهای موجود در 9 ماهه امسال، بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 29-25 ساله با تعداد 28 هزار و 454 واقعه بوده و همچنین بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سنی 29-25 ساله با تعداد 26 هزار و 66 مورد بوده است.

همچنین بیشترین طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله با زنان 24-20 ساله بوده که تعداد آن برابر با 11 هزار و 867 واقعه است.