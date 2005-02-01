رضا داد : اميدوارم تماشاگران بيست و سومين جشنواره فيلم فجر از كيفيت صدا ، تصوير و خدمات سالن ها رضايت داشته باشند

عليرضا رضا داد دبير بيست و سومين جشنواره فيلم فجر در گفت و گو با خبر نگار سينمايي "مهر" ضمن بيان اين مطلب پيرامون تغيير در تركيب سالن هاي جشنواره گفت : تعداد سالن هاي امسال با سالن هاي سال گذشته برابر است. فقط سينماي استقلال امسال جزو سينماهاي جشنواره نيست و سينماي آستارا را وارد مجموعه سينماهاي جشنواره كرده ايم . البته سينما صحرا را هم به جاي سينما استقلال ، به عنوان سالن ويژه مطبوعات و رسانه هاي جمعي در نظر گرفتيم .

وي راجع به حذف سالن هنرمندان گفت : بر اسا تصميم هيات مديره خانه سينما ،امسال هنرمندان همراه مردم و در سالن هاي مختلف فيلم ها را تماشا مي كنند .

وي افزود : براي همين مجموعه بليط هاي همه سينماها را جمع كرديم و يك بخشي ازظرفيت هر سالن را به هنرمندان و اعضاي خانه سينما اختصاص داديم.در مجموع پنج هزار بليط يعني به ميزان سهم سال گذشته در اختيار خانه سينما قرار گرفت .

رضاداد در پاسخ به اين سئوال كه هنرمندان از اينكه در كنار مردم فيلم ببينند ، دچار مشكل نمي شوند؟ گفت : همانطور كه گفتم اين تصميم بر اساس درخواست هنرمندان اتخاذ شد .

وي با اشاره به تغيير سالن ويژه مطبوعات و رسانه هاي جمعي ظرفيت سينما صحرا را يكي از دلايل اين تغيير دانست و گفت : علاوه براين موقعيت جغرافيايي زمينه ساز اين انتخاب شد . ديگر اينكه سال گذشته به علت تراكم جمعيت در بعضي سانس ها ، داوران جنبي دوست داشتند در سينمايي رسانه ها فيلم ها را ببينند وهمنشين اهالي قلم و منتقدان باشند تا بتوانند در شرايط بهتري فيلم ها را ببينند . سال گذشته اين امر مقدور نشد، ولي امسال مي تواند چنين امري اتفاق بيافتد.

رضا داد همچنين تاكيد كرد : امسال امكانات هر سالن به بهترين نحو تجهيز شده است . البته اين ارتقائ كيفي بر اساس امكانات فني هر سالن صورت گرفته است . تقريبا تمام سالن ها از صداي دالبي ساراند بهره مي برند و كيفيت تصويري آن ها كنترل شده است . همانطور كه گفتم امسال نمايندگان جشنواره در همه سالن ها حضور دارند و بر كيفيت صدا ، تصوير و برخود با مخاطبين جشنواره نظارت دارند .

اميدوارم مخاطبين بيست و سومين جشنواره فيلم فجر در پايان برگزاري از كيفيت صدا ، تصوير و خدمات سالن ها رضايت داشته باشند .