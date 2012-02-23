حاضر بودیم به نفع برخی اعضای پایداری کنار برویم

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روحیه همگرایی و وحدت درشورای مرکزی جبهه متحد بالا است اظهار داشت: حتی برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد حاضر شدند داوطلبانه و به این خاطر که افکار عمومی برداشت همگرایی و انسجام بالا را در عملکرد شورای مرکزی داشته باشند به نفع برخی از دوستان جبهه پایداری انصراف دهند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان درادامه افزود: بنده و آقای زاکانی در جلسات جبهه متحد بارها اعلام کردیم حاضریم از فهرست جبهه متحد خارج شویم تا افرادی مانند آقای زارعی و آقا تهرانی جایگزین ما درفهرست شوند.

فدایی خاطر نشان کرد: به علت اینکه از زمانبندی مشخص شده عبور کرده بودیم و همچنین اعضای شورای مرکزی اصرار داشتند که بر سازوکار توافق شده انتخاب اعضا پایبند باشیم، با این پیشنهاد ما مخالفت شد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران همچنین تصریح کرد:در جبهه متحد تلاش زیادی شد تا همه سلایق و ظرفیت های اصولگرایان جمع شده و لیست واحدی ارائه شود.