برگزاری انتخابات رایانه ای در خراسان جنوبی منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه رایانه ای برگزار کردن انتخابات در بسیاری از استانهای کشور محقق نشده، اظهارداشت: به دلیل فراهم نبودن برخی از زیر ساخت های مخابراتی و هزینه بر بودن انتخابات رایانه ای این امر در استان محقق نشده است.

وی بیان داشت: البته در همه شعبه‌ های اخذ رای استان غیر از شمارش آرا کلیه امور رایانه‌ ای انجام می ‌شود.

وی در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز گفت: هر فردی شکایتی در جریان انتخابات از زمان ثبت ‌نام تا زمان رای‌ گیری دارد باید شکایت را مستند و با مشخصات کامل خود به هیئت‌های اجرایی استان تحویل دهد.

طاهری ادامه داد:‌ مسئولان اجرایی انتخابات نیز باید ظرف مدت هفت روز به این شکایت رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند که کار مستندسازی توسط کمیته حقوقی انتخابات انجام می‌ شود.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: شماره تلفن 2228885 آماده دریافت شکایات مردمی در زمینه تخلفات انتخاباتی نامزدها و یا ستادهای آنها است.

وی بیان کرد: امسال با هماهنگیهای انجام شده با شهرداری های استان، اماکنی از سوی شهرداری به منظور تبلیغ نامزدها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و اگر تبلیغاتی در اماکنی به جز آن اماکن انجام شود توسط نیروی انتظامی امحاء خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه برگزاری هر گونه تجمع یا همایش انتخاباتی در سطح استان تنها با اخذ مجوز از استانداری و دستگاههای نظارتی امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: هر گونه فعالیت تبلیغاتی کاندیداها در مدارس استان مطابق با قانون انتخابات ممنوع است.

وی در خصوص فعالیت احزاب سیاسی در استان نیز گفت: در خراسان جنوبی تنها دو حزب جبهه متحد اصولگرایان و حزب موتلفه مجوز فعالیت دارند.

وی در خصوص واجدی شرایط رای دادن در انتخابات مجلس نهم اظهارداشت: متولدان 12/12/72 به قبل واجد شرایط رای دادن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.

طاهری در ادامه آغاز تبلیغات نهمین دوره انتخابات مجلس را چهارم اسفندماه ذکر کرد و بیان داشت: داوطلبان تا یک روز مانده به انتخابات می ‌توانند از این فرصت برای معرفی خود به مردم استفاده کنند.



وی با تاکید بر اینکه اعلام نظر شخصیت‌ها درخصوص نامزدها باید با مدارک مستند و امضا تحویل فرمانداری‌ها شود، افزود: نصب پوستر و الصاق عکس تنها در مکان‌هایی که شهرداری‌ها و بهیاری‌ها مشخص کرده‌اند مجاز است.



مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: جزوات، زندگی‌نامه و برشورها در قطع 15*20 باید تهیه شود و عکس‌های روی تراکت‌ها از سایز 15*10 نباید تجاوز کند.



طاهری با بیان اینکه استفاده از امکانات دولتی در هر زمانی ممنوع است، یادآور شد: توزیع کارت‌ها و اقلام الکترونیکی از قبیل سی‌ دی، فلش و نوار ویدیویی خلاف قانون است.