مانور تست نرم افزار استعلام کد ملی در سمنان برگزار شد

فرماندار سمنان ظهر روز سه شنبه با حضور در مانور استعلام کد ملی و تاریخ تولد، ضمن آشنایی با عملکرد کاربران رایانه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه همه کاربران رایانه با نرم افزارهای انتخابات آشنا شده و آموزش های تخصصی را فرا گرفتند.

همتیان از پیش بینی 36 نقطه از مکان های عمومی برای نصب پوستر داوطلبان خبر داد و گفت: تمامی ضوابط و مقررات تبلیغات طی دستور العملی به کاندیداها اعلام شده است.

فرماندار سمنان گفت: خوشبختانه تا کنون هیچ تخلف انتخاباتی در حوزه سمنان و مهدی شهر گزارش نشده است و پیش بینی می شود انتخابات پر شوری را با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.



