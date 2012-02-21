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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

در آستانه انتخابات/

مانور تست نرم افزار استعلام کد ملی در سمنان برگزار شد

مانور تست نرم افزار استعلام کد ملی در سمنان برگزار شد

سمنان-خبرگزاری مهر: مانور تست نرم افزار استعلام کد ملی برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور کاربران آموزش دیده رایانه شعبه های ثبت نام و اخذ رای در سمنان برگزار شد.

فرماندار سمنان ظهر روز سه شنبه با حضور در مانور استعلام کد ملی و تاریخ تولد، ضمن آشنایی با عملکرد کاربران رایانه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه همه کاربران رایانه با نرم افزارهای انتخابات آشنا شده و آموزش های تخصصی را فرا گرفتند.

همتیان از پیش بینی 36 نقطه از مکان های عمومی برای نصب پوستر داوطلبان خبر داد و گفت: تمامی ضوابط و مقررات تبلیغات طی دستور العملی به کاندیداها اعلام شده است.

 فرماندار سمنان گفت: خوشبختانه تا کنون هیچ تخلف انتخاباتی در حوزه سمنان و مهدی شهر گزارش نشده است و پیش بینی می شود انتخابات پر شوری را با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.

 

کد مطلب 1540112

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