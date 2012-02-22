تقریب را باید برپایه تشکیل امت واحده اسلامی سازماندهی کرد

حجت الاسلام سید مهدی حسین زاده مدیرعامل مؤسسه علمی فرهنگی علامه عسکری در مورد ضرورت تقریب در جهان اسلام به خبرنگار مهر گفت: تحولات جهان اسلام و عرب طی قرن گذشته و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم همواره متأثر از رفتار بازیگران بین المللی و به خصوص وابسته ای به نام رژیم صهیونیستی بوده است.

وی افزود: در این میان سران کشورهای اسلامی و عربی به طرز شگرفی بر ناسیونالیسم عربی برای نقش آفرینی در تحولات پای می فشاردند و عملا با جبهه اسلام در کشورهای خود برای حضور در صحنه مخالفت می کردند تا جایی که در مصر زمان ناصر رهبر اخوان المسلمین را به شهادت می رسانند. از طرفی عدم نقش آفرینی حوزه دین در تحولات، ناشی از پراکندگی دشمن مذهبی در میان مسلمانان هم بوده و تا زمانی که این اختلافات کاهش نمی یافت زمینه توجه یکپارچه به مسائل امت اسلامی فراهم نمی شد.

حسین زاده در مورد جایگاه الازهر و فیضیه در تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: شاید با توجه به اینکه طی یک قرن گذشته اسلام شیعی در فیضیه و اسلام سنی در الازهر دو نماد اصلی مذاهب اسلامی بودند و با توجه به انباشت ظرفیت های علمی، شخصیتی، معرفتی و مخاطب گزینی این دو حوزه، ظرفیت ها و توانمندی های اصلی مذاهب اسلامی را در خود نهفته داشتند و هر گونه همکاری و همفکری میان این دو، زمینه تقریب را فراهم می آورد.

مدیر بنیاد قرآن تصریح کرد: فیضیه و الازهر باید تقریب را بر پایه تشکیل امت واحده اسلامی سازماندهی کنند. این کار لازمه اش گفتگو و تضارب مداوم در همه سطوح علمی، فرهنگی و اجتماعی در میان همه صنوف تأثیرگذار بر دیدگاه های جامعه است.

وی میراث فرهنگی اسلامی را همان امت واحده اسلامی خواند و افزود: روحیه تقریب آنجا تقویت می شود که ببینیم چه زمانی با هم تفاهم داشته ایم و نتایج این تفاهم چه بوده است. دشمن می گوید دوست همیشگی و دشمن همیشگی وجود ندارد فقط منافع همیشگی وجود دارد. ولی مذاهب اسلامی که همگی بر پایه امت واحده اسلامی اصالت دارند دوست همیشگی اند و منافع یا آنچه منافع ملی می خوانند تحت مصالح امت واحده اسلامی محو می شود.

حجت الاسلام حسین زاده یادآور شد: باید بدانیم گفتمان چگونه، با چه مصالح و موادی و در کجا شکل می گیرد. ما همه اینها را داریم گفتمان مقاومت الان یکی از گفتمان های مسلط در جوامع اسلامی است. ولی نه با حرف و مباحثه صرف بلکه بنا به ضرورت های عملیاتی و مصالح حیاتی جهان اسلام و در ضمن عمل شکل گرفته، پخته شده و مسلط گردید.

مدیرعامل مؤسسه علامه عسکری در پایان گفت: هنوز گفتمان تقریب تحت تأثیر یا در سایه گفتگوهای دیپلماتیک میان کشورهای اسلامی قرار دارد. در واقع دیپلماسی عمومی بسیار کارآمد و اثر بخش می تواند با استفاده از فضای مجازی و هم حقیقی، گفتمان تقریب را توسعه دهد. متأسفانه ساختار تقریب خیلی رسمی، خشک و انحصاری است می توان انتظار داشت از یک اندیشمند و عالم جهان اسلام تا حتی یک وبلاگ متعهد هم در این گفتمان سازی مشارکت داشته باشد.