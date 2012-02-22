محدودیتهای ترافیکی راهها در روزهای پایانی هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه در اطلاعیه ای محدودیت های ترافیکی پایان هفته را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه :

تردد موتورسیکلت از ساعت 12ظهر روز پنجشنبه تا ساعت 23روز جمعه از محورهای کرج- چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج- چالوس

- تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.

- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 22 روز جمعه از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه

محور هراز

- تردد تمامی تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

- تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 13 تا 22روز پنجشنبه و ساعت 8 تا 22روز جمعه از محور هراز ممنوع است.

محور دماوند

-تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 0800 الی 2200 روز جمعه مورخ 5/12/90 از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع خواهد بود.5

محور زاهدان - زابل

تردد تمامی تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 15 تا 22 روزهای پنجشنبه و جمعه از محور زاهدان – زابل و بالعکس ممنوع است و خودروها اجازه تردد ندارند.

ضمناً مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.



