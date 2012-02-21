به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم بر ضرورت بهسازی و سازماندهی ورودهای شهر قم تأکید کرد.
حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه کمیته ساماندهی ورودیهای شهر قم در سخنانی اظهار داشت: مبادی ورودی شهر قم متناسب باشان و جایگاه این خطه مقدس نبوده و ساماندهی این ورودیها بسیار ضرورت دارد.
وی یادآور شد: با توجه به نابسامانیهایی که بعضا در ورودیهای شهر قم مشاهده میشود، مصوبات مربوط به بهسازی و ساماندهی این مناطق باید با همت مسئولان امر و با جدیت نهادهای ذی ربط پیگیری شود.
ضرورت به کارگیری پیمانکاران قوی برای اجرای پروژههای عمرانی قم
استاندار قم بر ضرورت به کارگیری پیمانکاران قوی و معتبر برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید به دقت روند اجرای عملیات پروژهها بر اساس برنامه زمانبندی شده را پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و حضور خیل عظیم زائران و مسافران در شهر مقدس قم تصریح کرد: زیباسازی و ایمن سازی ورودیهای شهر قم باید از هم اکنون در دستور کار دستگاههای ذی ربط قرار بگیرد.
موسیپور گفت: امسال نیز باید همچون سالهای گذشته طرح پاکسازی مبادی ورودی شهر قم با همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی و شهروندان اجرا شود تا هر چه بیشتر و بهتر بتوانیم از زائران حرم کریمه اهل بیت (س) پذیرایی کنیم.
جادههای جعفریه و قنوات باید ایمن سازی و زیباسازی شوند
وی ضمن تاکید بر اجرای هرچه سریعتر پروژهها، خواستار رفع موانع و مشکلات برای ساماندهی و بهسازی مبادی ورودی شهر قم شد و گفت: جاده جعفریه و جاده قنوات از ورودیهای حائز اهمیت و پرتردد هستند و باید با تخصیص اعتبارات لازم ایمن سازی و زیباسازی شوند.
بر پایه این گزارش، در این جلسه روند اجرای پروژههای میدان ۷۲ تن، ساماندهی ابتدای جاده قم ـ کاشان، جابجایی عوارضی آزادراه امیرکبیر، تعریض محور قم ـ جعفریه، طرح ایجاد فضای سبز در اتوبان قم ـ تهران و اصلاح هندسی ورودی شهرک شکوهیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بازدید استاندار قم از محله چهارمردان
استاندار قم به منظور بررسی مسائل و مشکلات منطقه از محله چهارمردان شهر قم بازدید میکند.
حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در راستای بازدید و سرکشی از محلات محروم و کم برخوردار شهر قم، روز چهارشنبه به همراه مدیران دستگاههای اجرایی از محله چهارمردان قم بازدید و ضمن دیدار با اهالی، مسائل و مشکلات این منطقه را مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، بررسی مسائل و مشکلات منطقه، دیدار چهره به چهره با اهالی، بازدید از پروژههای عمرانی منطقه، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و حضور در گلزار شهدا و مسجد چهارمردان قم، از مهمترین برنامههای بازدید استاندار از محله چهارمردان خواهد بود.
لازم به ذکر است، استاندار قم در دو سال گذشته در کنار انجام سفرها و بازدید از بخشها و روستاهای استان، از محلات محروم و حاشیهای شهر قم همچون نوبهار، شهرک امام حسین (ع)، شهرک فاطمیه، محله شیخ آباد و منطقه خاکفرج بازدیدهای منسجم و برنامهریزی شده را انجام داده است.
بر پایه این گزارش، در این بازدیدها مصوبات ارزشمندی برای محرومیتزدایی از این مناطق، رشد، توسعه و عمران محلات حاشیهای و کم برخوردار شهر مقدس قم در نظر گرفته شده و از سوی مسئولان امر با جدیت پیگیری میشود.
تاکید بر توسعه کشت گیاهان دارویی در قم
معاون برنامه ریزی استاندار قم بر توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح استان تاکید کرد.
سید رضا دهناد در جلسه ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی استان گفت: باید در کشت گیاهان دارویی تسریع صورت گیرد و از ظرفیت زمینهای زراعی استان در این راستا تلاش شود.
وی با بیان اینکه گیاهان دارویی با شرایط اقلیمی کشاورزی قم بسیار مناسب است و اشتغالزایی پایدار دارد تصریح کرد: از این رو باید سازمانها و نهادهای مربوطه در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند.
سامانه و بانک اطلاعات فعالان گیاهان دارویی قم تنظیم شود
معاون برنامه ریزی استاندار قم با اشاره به بازار سرمایه گذاری و کار گیاهان دارویی یادآور شد: باید سامانه و بانک اطلاعات فعالان گیاهان دارویی تنظیم شود و از فارغ التحصیلان در این زمینه نیز استفاده شود.
دهناد تاکید کرد: سمیناری با عنوان بررسی قابلیتهای گشت گیاهان دارویی در قم برگزار شود تا اهمیت استفاده از این گیاهان بررسی و در رشد کشت آن تلاش شود.
تضعیف انتخابات استراتژی دشمن است
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به تلاشهای دشمنان معاند نظام در راستای ایجاد یاس و ناامیدی و کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات، تصریح کرد: تضعیف انتخابات استراتژی دشمن است.
حجت الاسلام مهدی عرب انصاری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا دشمنان نظام و معاندان با تمام ظرفیت و امکانات به مقابله با نظام و سرد کردن فضای انتخابات برخواستهاند.
وی ادامه داد: مردم ما با حضور پرشور و گسترده خود در انتخابات نماینده مورد نظر را انتخاب کرده و از ارزشهای نظام دفاع خواهند کرد.
دشمن از تمام توان خود برای عدم حضور مردم در انتخابات استفاده میکند
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به تلاشهای دشمنان معاند نظام در راستای ایجاد یاس و ناامیدی و کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات گفت: دشمن این روزها از تمام توان خود استفاده کرده و از تبلیغات رسانهای و جنگ روانی بهره میگیرد تا مردم در انتخابات شرکت نکنند.
وی افزود: در تمامی انتخابات هجمه دشمن وجود داشته اما تضعیف این انتخابات استراتژی دشمن است و حجم عملیاتی خود را به شدت گسترش داده است.
عرب انصاری ادامه داد: البته دشمنان میدانند که این تبلیغات هیچ تاثیری بر اراده مردم نخواهد داشت و مردم هوشیارانهتر از گذشته در انتخابات شرکت خواهند کرد.
ملت ایران در انتخابات بار دیگر دشمنان را مایوس خواهند کرد
وی ابراز داشت: ملت ایران در ۲۲ بهمن امسال به دشمنان نشان دادند که چگونه مدافع ارزشهای اسلامی هستند و در ۱۲ اسفند نیز بار دیگر دشمنان را مایوس خواهند کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به جایگاه قم گفت: قم و مردم این شهر در تمامی عرصهها در صحنه حاضر بودهاند و در طول ۳۳ سال گذشته از انقلاب در تمامی انتخاباتها مشارکت حداکثری داشتهاند.
وی اذعان داشت: مردم قم در این مقطع حساس و سرنوشت ساز نیز با حضور پرشور خود به دشمنان نظام اثبات خواهند کرد که با بصیرت و هوشیاری و درک شرایط زمانی و با هدف شکست فتنه دشمن انتخابات سالم و گستردهای را برگزار خواهند کرد.
در دانشگاهها تریبونهای آزاد و هم اندیشیهای انتخاباتی برگزار شود
عرب انصاری خواستار ایجاد فضای نشاط انتخاباتی در دانشگاهها شد و گفت: در دانشگاهها تریبونهای آزاد و هم اندیشیهای انتخاباتی برگزار کنید و از همه گروهها نیز در این جلسات استفاده شود.
نظر شما