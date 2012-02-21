567 بازرس نظارت بر انتخابات را در خراسان‌ جنوبی انجام می‌ دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دفتر بازرسی استانداری خراسان‌ جنوبی گفت: 567 بازرس و 28 سربازرس امر کنترل و نظارت بر انتخابات را در استان انجام می‌دهند.

ناصر ناصری اظهار داشت: 567 بازرس و 28 سربازرس زیر نظر 24 هیئت بازرسی و پنج بازرس ویژه جریان انتخابات را در استان کنترل و رصد می‌کنند.

وی از آمادگی کامل استان برای برگزاری مطلوب انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دفتر بازرسی استانداری خراسان‌جنوبی قانون‌ مداری، امانتداری و بی ‌طرفی محض را از جمله خصوصیات بازرسان برشمرد.

ناصری ادامه داد: دشمنان تلاش زیادی را در راستای ملتهب ساختن فضای روانی کشور و سلب اطمینان مردم در صحت انتخابات انجام می‌دهند که امید است با مشارکت گسترده مردم، نقشه شوم آنها نقش بر آب خواهد شد.

وی ادامه داد: بازرسان باید با امانتداری، قانون‌مداری و عدالت محوری که منجر به اعتمادسازی می‌شود زمینه حضور صد درصدی مردم را پدید آورند.

فرماندار سربیشه گفت: 58 نفر بازرس و سربازرس در شهرستان سربیشه و دو بخش مود و درح کنترل و بازرسی بر عملکرد نامزدها، مجریان انتخابات و جمع‌آوری و ثبت و مستندسازی فعالیت‌ها را بر عهده دارند.

غلامرضا حسین ‌پور ابراز امیدواری کرد: مردم در انتخابات که یک وظیفه الهی و انسانی است حضور چشم‌ گیری داشته باشند.

کاندیداها نباید تخریب، تضعیف و سیاه نمایی کنند

استاندار خراسان جنوبی در جمع مردم بشرویه با اشاره به اینکه تخریب و تضعیف کاندیداها حرام است، بیان داشت: نامزدها و کاندیداها نباید از دایره فتوت و جوانمردی خارج شده و به تخریب، تضعیف و یا سیاه نمایی بپردازند.

قهرمان رشید با اشاره به اینکه نامزدها نباید با تخریب یکدیگر خود را اثبات کنند، تصریح کرد: نامزدها و کاندیداها باید به دنبال اثبات خود بوده و برنامه های شان را برای مردم ارائه دهند.

وی ادامه داد: اگر کاندیداها وارد فضاهای غیراسلامی شده و خلق و خوی اسلامی را رعایت نکنند مسؤل بوده و باید پاسخگو باشند این در حالیست که مراجع مربوطه باید به شدت و دقت به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.

استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران حضور حداکثری مردم در انتخابات است

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز دشمنان نظام در تلاشند تا حضور مردم در انتخابات را کم رنگ کنند، گفت: استراتژی نظام جمهوری اسلامی و مطالبه رهبر معظم انقلاب و خیرخواهان نظام این است که حضور مردم در انتخابات گسترده، فراگیر و جامع باشد و همه مردم باید در این عرصه ملی و اسلامی وارد میدان شوند.

وی با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، افزود: امروز همه حاکمان مستبد و بی خاصیت منطقه و در رأس آن ها نظام سلطه بسیج شده اند تا کشورهای اسلامی را ساقط کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات تأکید کرد و یادآورشد: باید مسئولان بستر و زمینه مناسب را برای حضور هرچه باشکوه تر مردم در انتخابات را آماده کنند.

رشید شهرستان بشرویه را قطب کشاورزی استان دانست و افزود: می بایست موضوعات گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی و غذایی مورد اهتمام و توجه ویژه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

کاندیداها از دادن وعده های غیر عملیاتی پرهیزکنند

همایش توجیهی نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه‌های انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در شهرستان فردوس برگزار شد.

فرماندار شهرستان فردوس دراین همایش بااشاره به ترفندها و توطئه‌ های دشمنان در راستای اخلال در انتخابات گفت: باید در برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه همه تلاش خود را به کارگیریم و از هرگونه تحریک قومی و قبیله ‌ای ومنطقه ای از سوی نامزدها خودداری شود.

عباس اقبال افزود: نامزدهای انتخاباتی باید از دادن وعده‌های غیر قابل دست‌یابی و به ویژه وعده‌هایی که در مردم توقع ایجاد و از سویی غیر قابل عملیاتی شدن است، پرهیز کنند.

فرماندار فردوس تصریح کرد: در انجام تبلیغات، نامزدها باید به اقتدارنظام جمهوری اسلامی توجه داشته باشند واز سیاه نمایی خودداری شود.

اقبال، سیاه ‌نمایی و تبلیغ علیه نامزدهای رقیب و رد و بدل کردن پیامک راخلاف قانون دانست و یادآور شد: دشمنان به دنبال ایجاد شائبه تقلب درانتخابات هستند و از این ‌رو باید بسیار مراقب بود و برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی همت کرد.