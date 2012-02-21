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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

رهبر اعلام کرد:

آمادگی انبوه سازان برای ساخت مسکن در عراق

آمادگی انبوه سازان برای ساخت مسکن در عراق

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه به هر تعداد که وزیر راه و شهرسازی اعلام کند در عراق مسکن می‌سازیم، گفت: انبوه سازان علاوه بر تولید مسکن در داخل کشور توانمندی صدور خدمات فنی و مهندسی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رهبر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانون سراسری انبوه سازان بیش از 6 هزار و 500 شرکت انبوه سازی فعال را تحت پوشش خود دارد، گفت: در دو سال گذشته و در دوره دولت دهم توانسته‌ اند 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در کشور را انجام دهند.

وی ادامه داد: انبوه سازان علاوه بر تولید مسکن در داخل کشور توانمندی صدور خدمات فنی و مهندسی را به مقدار بالایی دارند و مشترکات اجتماعی و مذهبی دو کشور و نزدیکی به یکدیگر از نظر جغرافیایی ایجاب می‌کند که به طور قاطع و عزم راسخ برای انجام کار در کشور عراق عمل کنیم.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه اگر تاکنون نتوانستیم از این فرصت نهایت استفاده را ببریم متاسفیم، گفت: راهکارهایی داریم که در جلسه بعدی آنها را ارائه خواهیم کرد، بنابراین باز هم اعلام می کنم که به هر تعدادی که وزیر راه و شهرسازی صلاح بدانند در عراق مسکن می سازیم.

وی تصریح کرد: امید است تا یک قرارداد عملی میان خود امضاء کنیم تا در روزهای آینده به عراق برویم و از نزدیک کار را دنبال کنیم.

 

کد مطلب 1540133

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