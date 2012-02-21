آمادگی انبوه سازان برای ساخت مسکن در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رهبر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کانون سراسری انبوه سازان بیش از 6 هزار و 500 شرکت انبوه سازی فعال را تحت پوشش خود دارد، گفت: در دو سال گذشته و در دوره دولت دهم توانسته‌ اند 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در کشور را انجام دهند.



وی ادامه داد: انبوه سازان علاوه بر تولید مسکن در داخل کشور توانمندی صدور خدمات فنی و مهندسی را به مقدار بالایی دارند و مشترکات اجتماعی و مذهبی دو کشور و نزدیکی به یکدیگر از نظر جغرافیایی ایجاب می‌کند که به طور قاطع و عزم راسخ برای انجام کار در کشور عراق عمل کنیم.



رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه اگر تاکنون نتوانستیم از این فرصت نهایت استفاده را ببریم متاسفیم، گفت: راهکارهایی داریم که در جلسه بعدی آنها را ارائه خواهیم کرد، بنابراین باز هم اعلام می کنم که به هر تعدادی که وزیر راه و شهرسازی صلاح بدانند در عراق مسکن می سازیم.



وی تصریح کرد: امید است تا یک قرارداد عملی میان خود امضاء کنیم تا در روزهای آینده به عراق برویم و از نزدیک کار را دنبال کنیم.



