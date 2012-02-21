اسدی با نمایشی از اتفاقات خاورمیانه به صحنه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش که در فضای گالریهای زیرزمین فرهنگسرای انقلاب اجرا میشود، 23 بازیگر ایفای نقش میکنند و موضوع آن درباره اتفاقات اخیر کشورهای خاورمیانه و جنبش وال استریت آمریکا است و از نظر اجرایی هم در قالب متفاوت و نو با توجه به فضای گالریهای فرهنگسرای انقلاب اجرا میشود.
در این نمایش 80 دقیقهای، تماشاگر در صحنههایی از اجرا مجبور میشود در حین تماشا کردن با گروه نمایشی حرکت کند.
دراماتورژ و طراح صحنه "آوای بازگشتگان" حبیب دانش است و سروش حاتمیآذر آهنگسازی آن را به عهده دارد. همچنین طراحی پوستر و بروشور این نمایش را مازیاز تهرانی انجام داده و مهدی آشنا عکاس اجراست.
زهرا شایان فر، محمدرضا ترابی، مهدی زمین پرداز، مجید آتشی، حسن محمدی، نوشین سلیمانی، حسام کلانتری، نازنین سهامیزاده،غزل شجاعی، نیما ملاجعفر، محمد کنگرانی، سیدجواد منافی، ندا سادات جبرئیل، زهره سادات جبرئیل، زهره یگانهپور، کمال اصغری، معین اسلامی، پوریا اخوان، محسن اسماعیلی، هانیه موسوی، پیمان میناوند، سعید اسکندری، مصطفی لامعی و امیرحسین کاظمی بازیگران آن هستند.
نمایش "آوای بازگشتگان" از 2 تا 17 اسفندماه به مدت 15 شب روی صحنه است.
دراماتورژ و طراح صحنه "آوای بازگشتگان" حبیب دانش است و سروش حاتمیآذر آهنگسازی آن را به عهده دارد. همچنین طراحی پوستر و بروشور این نمایش را مازیاز تهرانی انجام داده و مهدی آشنا عکاس اجراست.
زهرا شایان فر، محمدرضا ترابی، مهدی زمین پرداز، مجید آتشی، حسن محمدی، نوشین سلیمانی، حسام کلانتری، نازنین سهامیزاده،غزل شجاعی، نیما ملاجعفر، محمد کنگرانی، سیدجواد منافی، ندا سادات جبرئیل، زهره سادات جبرئیل، زهره یگانهپور، کمال اصغری، معین اسلامی، پوریا اخوان، محسن اسماعیلی، هانیه موسوی، پیمان میناوند، سعید اسکندری، مصطفی لامعی و امیرحسین کاظمی بازیگران آن هستند.
نمایش "آوای بازگشتگان" از 2 تا 17 اسفندماه به مدت 15 شب روی صحنه است.
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