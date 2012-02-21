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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

پس از 66 روز اعتصاب غذا؛

مقاومت اسیر فلسطینی صهیونیستها را وادار به تسلیم کرد

مقاومت اسیر فلسطینی صهیونیستها را وادار به تسلیم کرد

منابع آگاه فلسطینی از به ثمر نشستن مبارزات یک اسیر وابسته به جنبش جهاد اسلامی در برابر رژیم اشغالگر قدس، با اعلام آزادی وی در ماه آوریل آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، منابع فلسطینی اعلام کردند: خضر عدنان اسیر وابسته به جهاد اسلامی پس از66 روز اعتصاب غذا به پیروزی بزرگی دست یافت.

این منابع افزودند: وکلای عدنان با دستگاه قضایی اسرائیل برای آزادی وی در روز 17 ماه آوریل آینده به توافق رسیدند.

از سوی دیگر عیسی قراقع وزیر اسیران فلسطین گفت: خضر عدنان پس از پایان دوره حکم اداری اش آزاد می شود و عدنان با تعلیق اعتصاب خود موافقت کرده است.

خاطر نشان می شود خضر عدنان اسیر وابسته به جنبش جهاد اسلامی به علت اعتصاب غذای 66 روزه در بیمارستانی به سر می برد.آزادی وی همزمان با سالروز اسیران فلسطین خواهد بود.

کد مطلب 1540153

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