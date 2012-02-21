قطع تلفن در شش روستای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام عصر سه شنه در تشریح آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در مناطق برفگیر استان افزود: قطع برق و بارش سنگین برف در استان موجب اختلال مخابرات در این روستاها شده است.

وی اظهار داشت: اکنون همکاران اداره برق مشغول رفع خاموشی هستند که در برخی مناطق تا پایان روز جاری وصل می شود.

وی عنوان کرد: جاده جنگل گلستان نیز با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد و جاده خوش ییلاق توسکستان از سمت استان باز است ولی در استانهای همجوار مسدود ست.

حسام با اشاره به افت دمای هوا در روزهای آینده از هم استانهای خواست تا از انجام سفرهای غیرضروری بپرهیزند.

طبق اعلام مرکز مدیریت راههای گلستان، بیشترین میزبان بارش برف به ارتفاع 1.5 تا دومتر در محور دارزنو گزارش شده است.