اجرای نمایشهای طنز در شهریار/ رونمایی از کتاب خاطرات شهید محسن مومنی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار نمایش طنز با عنوان همایش بهاران در فرهنگسرای استاد شهریار به روی صحنه آمد.



با همکاری این اداره وشهرداری شهریار چهارنمایش طنز با عناوین نمونه به کارگردانی علی صالحی، شوخیه فرشته به کارگردانی سامان درخشنده، خانه کاغذی به کارگردانی پویان کرمی و یه تیکه جا به کارگردانی ابراهیم رهگذر برروی صحنه آمده است. نمایشهای طنز نمونه و شوخیه فرشته در دهه آخر بهمن ماه به روی صحنه رفته و نمایش های خانه کاغذی از مورخه دوم لغایت هفتم اسفند و یه تیکه جا از مورخه نهم لغایت چهاردهم اسفند برروی صحنه خواهد آمد.

علاقمندان و دوستداران هنرهای نمایشی می توانند همه روزه از ساعت ۱۹ با مراجعه به فرهنگسرای استادشهریار از نمایشهای فوق دیدن کنند.

موفقیت شهرداری باغستان در اجرای طرح ممیزی املاک

شهرداری باغستان از ممیزی 35 هزار و 382 ملک در این شهرستان خبر داد.



محمد صادق کولیوند افزود: در راستای اجرای طرح ممیزی املاک در این شهر حدود 90درصد املاک مورد هدف، ممیزی شده، منظور اجرای این طرح 20 گروه 2 نفره فعال بوده که با مراجعه به املاک این شهر مشخصات املاک را به منظور ثبت در طرح ممیزی جمع آوری می کنند.

وی ادامه داد: چهار نفر نیز در قالب یک گروه فنی تهیه نقشه ممیزی در محل ستاد ممیزی شهرداری مستقر هستند و تاکنون موفق به انجام موفقیت آمیز ممیزی محله های مختلف شده اند.

جام پایتخت در دستان بازیکنان شهرداری باغستان



تیم فوتبال شهرداری باغستان قهرمان مسابقات باشگاهی دسته یکم تهران(جام پایتخت)شد. در مسابقه فینال سومین دوره این مسابقات تیم شهرداری باغستان در مقابل تیم آبی پوشان قرار گرفت که دو تیم در وقت قانونی مسابقات به نتیجه 2 بر 2 دست یافتند و تیم شهرداری باغستان در ضربات پنالتی موفق به کسب برد 3 بر یک مقابل حریف شد.

حضور فرشاد پیوس از بزرگان فوتبال ایران به عنوان مشاور فنی تیم شهرداری در خلق این نتایج تاثیر بسزایی داشت.



دهمین جلسه شورای معاونین شهرداری شهریار تشکیل شد

دهمین جلسه شورای معاونین شهرداری شهریار، با حضور معاونین،‌ مسئولان بازرسی و حراست، مشاورین و مسئول روابط عمومی به ریاست شهردار شهریار برگزار شد.

در این جلسه در خصوص استقبال از بهار،‌ مشکلات سد معبر در روزهای پایانی سال و جمع آوری مصالح و نخاله های ساختمانی در شهر نکاتی مطرح شد.

مراسم رونمایی از کتاب خاطرات شهید محسن مومنی برگزار شد



مراسم رونمایی از دو عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و با حضور خانواده معظم شهدا، خانواده معظم شهیدان مومنی، همسنگران شهیدان مومنی و مسئولان شهرستان شهریار در بیت شریف این دو شهید والامقام برگزار شد.