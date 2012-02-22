تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم فوریه سال 2012 میلادی.
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با انجام 2 دیدار زیر به پایان میرسد:
* باسل سوئیس - بایرن مونیخ آلمان
* المپیک مارسی فرانسه - اینتر ایتالیا
- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدار تیمهای منچسترسیتی انگلستان و پورتو پرتغال آغاز میشود.
- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بسکتبال امروز به ریاست حمید سجادی، معاون امور ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و امور جوانان برگزار میشود.
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