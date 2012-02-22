تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم فوریه سال 2012 میلادی.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با انجام 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* باسل سوئیس - بایرن مونیخ آلمان

* المپیک مارسی فرانسه - اینتر ایتالیا

- دور برگشت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های منچسترسیتی انگلستان و پورتو پرتغال آغاز می‌شود.

- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بسکتبال امروز به ریاست حمید سجادی، معاون امور ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و امور جوانان برگزار می‌شود.