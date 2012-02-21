فرخشهر دارای 50 بسکتبالیست زن است

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر افزون بر 50 ورزشکار زن در شهر فرخشهر مشغول یادگرفتن تکنیکها رشته ورزشی بسکتبال هستند.

وی افزود: این تعداد ورزشکاردرگروه های سنی مینی، نوجوانان و جوانان در این رشته ورزشی مشغول فعالیت هستند.

حسینی یادآور شد: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در گروه بانوان در سالن آزادی این شهر برگزار می شود و علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به سالن آزادی واقع در خیابان ولیعصر شهر فرخشهر مراجعه کنند.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: سابقه هیئت بسکتبال فرخشهر به بیش از 35 سال می رسد و این هیئت ورزشی سابقه زیادی در استان چهار محال و بختیاری دارد.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر 35 هزار نفر جمعیت دارد.