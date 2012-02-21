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۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

حسینی در گفتگو با مهر:

فرخشهر دارای 50 بسکتبالیست زن است

فرخشهر دارای 50 بسکتبالیست زن است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: هم اکنون افزون بر 50 ورزشکار زن در هیئت بسکتبال فرخشهر در حال یاد گرفتن ورزش بسکتبال هستند.

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر افزون بر 50 ورزشکار زن در شهر فرخشهر مشغول یادگرفتن تکنیکها رشته ورزشی بسکتبال هستند.

وی افزود: این تعداد ورزشکاردرگروه های سنی مینی، نوجوانان و جوانان در این رشته ورزشی مشغول فعالیت هستند.

حسینی یادآور شد: تمرینات هیئت بسکتبال فرخشهر در گروه بانوان در سالن آزادی این شهر برگزار می شود و علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به سالن آزادی واقع در خیابان ولیعصر شهر فرخشهر مراجعه کنند.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر بیان داشت: سابقه هیئت بسکتبال فرخشهر به بیش از 35 سال می رسد و این هیئت ورزشی سابقه زیادی در استان چهار محال و بختیاری دارد.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر 35 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1540165

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