ترک آرسنال تصمیم درستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نصری 24 ساله که تابستان گذشته با رقم 24 میلیون پوند از آرسنال به منچسترسیتی پیوسته است تا به حال در 15 بازی لیگ برتر از ابتدا برای شاگردان مانچینی به میدان رفته است.

سرمربی ایتالیایی منچسترسیتی معتقد است نصری برای پیشرفت خودش باید جنبه های تدافعی بازی خود را ارتقا دهد.

نصری می گوید: همیشه تغییر تیم و کنار آمدن با شرایط جدید کار سختی بوده است. من هر هفته بهتر می شوم و به توانایی هایم ایمان دارم. من هرگز از مسئولان منچسترسیتی 24 میلیون پوند نخواستم، پس آنها این رقم را برای جذب من پرداخت کردند و از توانایی هایم آگاه هستند. به نظرم تصمیم درستی گرفتم و آرسنال را ترک کردم. اینجا تفاوت های زیادی با آرسنال وجود دارد و احساس می کنم بیشتر می توانم موفق باشم.

آرسنال روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد و بعد از کنار رفتن از جام حذفی و شکست سنگین مقابل میلان اکنون در آستانه حذف از لیگ قهرمانان نیز قرار دارد.

نصری در مورد تیم سابق خود نیز می گوید: به هیچ عنوان نمی خواهم آرسنال نتایج ضعیفی کسب کند چرا که برای بازیکنان و سرمربی این تیم احترام زیادی قائلم. بعضی اوقات بد بازی کردن و کسب پیروزی به هر قیمتی بهتر است. آرسنال زیبا بازی می کند اما اکنون 7 سال است که هیچ جامی کسب نکرده است.