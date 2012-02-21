دستگیری سارقان به عنف سابقه دار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس،سرهنگ «کربلایی زاده» فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در تشریح این خبر گفت : در پی اعلام یک مورد سرقت به عنف یکدستگاه خودروی ماکسیما از رستورانی در شهرستان ساوجبلاغ ، بلافاصله اکیپ ویژه ای از پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ کربلایی زاده در ادامه اظهار داشت : مالک رستوران پس از حضور مأموران در محل وقوع جرم اظهار داشت که در ساعت 2 بامداد از طریق همسایگان و پیشخدمت رستوران مطلع شدم که عده ای از افرادناشناس بانقاب و سلاح سرد وارد رستوران شده و با بستن دست و پای پیشخدمت و تخریب چندین قفل اقدام به سرقت خودروی ماکسیما و اموال موجود در رستوران نموده و بلافاصله متواری شده و علاوه بر این ، سه نفر نگهبان موتورخانه نیز ناپدید شده اند.



وی ادامه داد: با بررسی محل وقوع جرم و اظهارات پیشخدمت رستوران مبنی بر اینکه این افراد که سه نفر نیز بوده اند با چهره پوشیده و باسلاح سرد و در حالیکه وی در خواب بوده اقدام به بستن دست و پای وی نموده اند ، احتمال اینکه سارقان با تصمیم و برنامه ریزی قبلی دست به سرقت زده اند قوت گرفت.

با جمع بندی تحقیقات اولیه و اقدامات نامحسوس ماموران پلیس مشخص شد که هر سه نفر نگهبان نیز قربانی نقشه شوم سارقان شده اند ، بنابراین با مراجعه به بانک اطلاعاتی مجرمان و بررسی پرونده سارقانی که به تازگی از زندان آزاد شده اند مشخص شد که متهم اصلی سارق سابقه داری است که به تازگی از زندان آزاد شده است.



ماموران با انجام گشت زنی های نامحسوس در مناطقی که احتمال تردد و حضور متهم در آنجا می رفت موفق به شناسایی و دستگیری متهم شده و وی را جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل کردند .



متهم دستگیر شده در بازجویی های ماموران به جرم خود مبنی بر سرقت از رستوران با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرده و اذعان داشت : به دلیل آنکه بتوانیم نقشه سرقت از رستوران را عملی کنیم طبق نقشه قبلی با تلفن زدن به یک مرکز کمپ ترک اعتیاد و مطرح کردن این موضوع که سه نفر معتاد در منزل ما وجود دارد که قادر به راضی کردن آنها برای ترک کردن اعتیادشان نیستیم ، از مسئولان کمپ خواستیم که در این رابطه به ما کمک کنند که با انتقال آن سه نفر به مرکز ترک اعتیاد با بستن دست و پای پیشخدمت رستوران نقشه خود را عملی کردیم .



فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ افزود: با راهنمایی های متهم و با تلاش ماموران پلیس آگاهی سایر همدستان وی نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند و در بازرسی از منزل متهمان مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط و خودرو مسروقه نیز در شهرستان شهریار شناسایی و تحویل صاحب آن شد .



گفتنی است ، متهمان دارای چندین فقره سابقه سرقت می باشند که پس ار تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و از آنجا روانه زندان شدند .