همایش آموزشی دهیاران استان تهران در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه آموزش دهیاران استان تهران با رویکرد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نائب ‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی تمدن استاندار تهران و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در شهرستان ری اجرا شد.

در این همایش یک روزه، استاندار تهران به تبیین اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ‌ها و همچنین مشکلات و موانع دهیاران پرداخت.

امیرحسین باقرنژاد فرماندار شهرستان ری نیز به عنوان سخنران ابتدایی این همایش، به ضرورت و اهمیت حداکثری مردم در انتخابات مجلس اشاره کرد و در این باره سخنانی ارائه داد.

همچنین در این مراسم از جلیل راستگویان، دهیار قمصر در بخش کهریزک که دهیار نمونه کشوری نیز هست به دلیل ساخت پروژه تصفیه آب شرب روستا و آب معدنی تقدیر به عمل آمد.