اصحاب رسانه خالق شور و نشاط جشنواره فجر در البرز بودند

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش اصحاب رسانه در طول برگزاری جشنواره فجر در البرز گفت: انصافا در طول ایام جشنواره روزی نبود که در نشریات و خبرگزاریها شاهد کار شدن اخبار جشنواره فجر نباشیم.



وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه افزود: اگر شور ونشاطی در این ایام ایجاد شده به دلیل همکاری پیش قراولان عرصه خبر بوده است.



آشنا در ادامه از تمام انجمن های فرهنگی– هنری و موسیقی البرز به مدیریت استاد پرنیا که با کوله باری از تجربه در طول این مدت تلاش بی وقفه ای برای اجرای موسیقی فجر در البرز داشتند، در کنار حضور استاد ذوالفنون در این انجمن به عنوان قوت قلب تشکر کرد.

جشنواره نه کاری ویترینی که محل تضارب آراست



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنان خود به تلقی برخی افراد از جشنواره به عنوان کارهای ویترینی اشاره کرد و افزود: برداشت این افراد از کارهای ویترینی ناصحیح است، ایجاد شادی، نشاط و فرج تکلیف ذاتی و انسانی است حال اگر در ایجاد این شادی پیامی هم به مخاطبان عرضه شود مزید برخوبیها و زیباییها خواهد بود و تمام تلاش هم در این مجموعه تحقق همین مهم بوده است.



آشنا جشنواره ها را محلی برای تضارب افکار، استعدادیابی و غنی سازی اوقات ذکر کرد و گفت: امسال بعد از شهر تهران دومین استان بلحاظ تعداد و کثرت فعالیت های فرهنگی در ماه فجر انقلاب بوده ایم.



وی افزود: این موفقیت پایه ای برای آیندگان خواهد شد تا این راه را ادامه دهند.



آشنا گفت: مجموعه فرهنگ و ارشاد استان البرز با 170همکار اکنون تیمی را تشکیل داده اند که به راحتی و بدون هیچ دغدغه فکری آمادگی اجرای هر برنامه ای را خواهند داشت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: در این جشنواره قطعا نواقصی هم وجود داشته که برای سال بعد رفع خواهد شد.