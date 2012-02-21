  1. استانها
  2. زنجان
۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

حجت الاسلام خاتمی:

نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت حوزه علمیه پایدار است

نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت حوزه علمیه پایدار است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر تبلیغات منفی علیه روحانیت صورت گرفته، گفت: این انقلاب به برکت حوزه علمیه و تربیت دینی آن زنده و پایدار است.

به گزرش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در دیدار با روحانیون استان زنجان به تاریخچه حضور روحانیت و نقش‌آفرینی آنان در مقاطع گوناگون انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: این انقلاب عظیم و بی‌نظیر بعد از دوران غیبت، محصول شنکنجه علمای صالح بوده که با خون خود هویت شیعه را حفظ کردند.
 
وی ادامه داد: توطئه‌ها و تحریم‌ها از روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شده و روحانیت شیعی با تأسی از امیرالمؤمنین(ع) با همه سختی‌ها و دشواری‌ها مبارزه و روح امید را در جامعه تزریق کرده است.
 
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به حضور روحانیت در عرصه هشت سال دفاع مقدس، افزود: روحانیت در جبهه‌های حق علیه باطل وظیفه اسلحه بر دوش گرفتن را نداشت و برای تبلیغ به این مناطق اعزام شده بود و این در حالی است که آمار شهدای روحانی بیش از سایر اقشار جامعه است.
 
 وی با بیان این‌که پس از پیروی انقلاب اسلامی بیشتر، تبلیغات منفی علیه روحانیت صورت گرفته، تصریح کرد: این انقلاب به برکت حوزه‌های علمیه و تربیت دینی آنان پایدار است که حضور روحانیت در خنثی ساختن توطئه‌های فتنه 88 مصداق عینی این حقیقت آشکار است.
 
نماینده ولی فقیه در استان زنجان  با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات مجلس نهم، عنوان کرد: حضور و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده و آن را در برابر تمامی آسیب‌ها مصون خواهد کرد.
کد مطلب 1540197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها