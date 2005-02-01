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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۴۱

با پيش بيني روزهاي دشوار و سختي ؛

رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ : مردم عراق با تحمل مرارت به آينده اي روشن دست خواهند يافت

ادو اشتاين باخ رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ در گفتگويي با اشاره به برگزاري انتخابات پارلماني در عراق اظهار داشت : مردم عراق به اين نتيجه رسيده اند كه بايد گامهاي سريعتري را در مسير دستيابي به امنيت ، ثبات و آزادي بردارند .

به گزارش خبرگزاري مهر، " ادو اشتاين باخ " رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ در گفتگو با راديوي اين كشور با بي نظير خواندن حضور مردم عراق در انتخابات 30 ژانويه خاطر نشان ساخت : اگرچه انتخابات به خوبي و با حضور گسترده مردم عراق انجام شد اما اين كشور روزهاي دشوار و سختي پيش رو دارد .

اشتاين باخ افزود : عراق گذشته پر فراز و نشيبي را پشت سرگذاشته و همين مسئله كمي از توان مردم و مسئولان آن كاسته است .

اين كارشناس مسائل خاورميانه در ادامه به راديو آلمان گفت : در حال حاضر تصويب و اجراي قانون اساسي عراق از مهمترين مسائلي است كه ضرورت آن كاملاً به چشم مي خورد .

وي درخصوص اختلافهاي موجود ميان گروههاي سني و شيعه در قبال قانون اساسي آتي عراق تصريح كرد : به عقيده من در حال حاضر تمامي گروهها اعم از سني و شيعه خواهان برقراري آرامش و ثبات به كشور خود هستند . اگرچه در ميان آنها اختلافاتي نيز وجود دارد اما اين بدان معنا نيست كه آنها از تداوم اوضاع نا آرام اين كشور رضايت دارند .

اشتاين باخ در پايان اين گفتگو خاطر نشان ساخت : من آينده روشني را براي مردم عراق متصورهستم اگرچه در اين راه بايد مرارتهاي زيادي را متحمل شوند .

کد مطلب 154020

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