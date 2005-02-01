رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ : مردم عراق با تحمل مرارت به آينده اي روشن دست خواهند يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، " ادو اشتاين باخ " رئيس موسسه شرق شناسي هامبورگ در گفتگو با راديوي اين كشور با بي نظير خواندن حضور مردم عراق در انتخابات 30 ژانويه خاطر نشان ساخت : اگرچه انتخابات به خوبي و با حضور گسترده مردم عراق انجام شد اما اين كشور روزهاي دشوار و سختي پيش رو دارد .

اشتاين باخ افزود : عراق گذشته پر فراز و نشيبي را پشت سرگذاشته و همين مسئله كمي از توان مردم و مسئولان آن كاسته است .

اين كارشناس مسائل خاورميانه در ادامه به راديو آلمان گفت : در حال حاضر تصويب و اجراي قانون اساسي عراق از مهمترين مسائلي است كه ضرورت آن كاملاً به چشم مي خورد .

وي درخصوص اختلافهاي موجود ميان گروههاي سني و شيعه در قبال قانون اساسي آتي عراق تصريح كرد : به عقيده من در حال حاضر تمامي گروهها اعم از سني و شيعه خواهان برقراري آرامش و ثبات به كشور خود هستند . اگرچه در ميان آنها اختلافاتي نيز وجود دارد اما اين بدان معنا نيست كه آنها از تداوم اوضاع نا آرام اين كشور رضايت دارند .

اشتاين باخ در پايان اين گفتگو خاطر نشان ساخت : من آينده روشني را براي مردم عراق متصورهستم اگرچه در اين راه بايد مرارتهاي زيادي را متحمل شوند .