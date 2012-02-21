توسعه طب دریا مهمترین هدف کنگره پزشکی دریایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی در کنگره پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزمی در بندرعباس، بیان داشت: ارتباط منطقی بین تحقیقات و دستاوردهای پزشکی در دریا، بررسی، پیشگیری و درمان در دریا، چگونگی بالابردن توان حجمی نیروهای کاربر در دریا و اهتمام به توسعه طب دریا از مهمترین اهداف کنگره پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزمی در خلیج فارس است.

وی افزود: دریا نقش مهمی در پهنه حیات و زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحنه دفاعی ملت و کشور جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار داشت: افرادی که در حوزه بهداشت و درمان انجام وظیفه می کنند، باید از بیماریها، آسیبها موضوعات مربوط به دریا، شناخت داشته باشند و آن را در دستور کار خود به نحو جدی قرار دهند.

وی افزود: رعایت مسائل بهداشت دریایی ضروری است زیرا بهترین شرایط زیست را برای انسان به ارمغان می‌آورد همچنین فرماندهان باید رابطه بین انسان، امکانات آموزشی و ارایه تجهیزات بهتر برای کارکنان خود را برقرار کند.

سردار سلامی افزود: دفاع از امنیت، آرامش، اعتقاد و پیشرفت کارکنان و پرسنل سپاه، ارزش زیادی برای طولانی بودن عمر خدمتی را رقم می‌زند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه اظهار داشت: بهداشت و تندرستی امری نیست که در درون حجم کنترل خود انسان قابل مدیریت باشد زیرا انسان یک شعاع تاثیر در درون و بیرون از محدوده دارد.

وی گفت: تاکنون موضوعات و مسائل پزشکی در کشور مورد توجه واقع نشده است، امیدواریم کنگره پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزمی در خلیج فارس شروع خوبی در راستای آشنایی با مسایل پزشکی دریایی باشد.