دهیاریها به دستگاه اجرایی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمدحسن ابوترابی ‌فرد عصر سه شنبه در همایش یک روزه آموزش دهیاران استان تهران که با رویکرد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به میزبانی شهرستان ری در سالن همایشهای شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار شد، افزود: در سال 89 دهیاریها به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده بودند.

وی ادامه داد: البته نکته ‌ای که وجود دارد این است که احیانا برخی از دستگاهها که وظایفی همسو دارند ممکن است موافق تحقق این موضوع نباشند اما به نظر می‌ رسد که اگر دهیاریها به عنوان دستگاه اجرایی پیگیر امور باشند و از امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می ‌شود، بهینه استفاده کنند، بر منابع و ظرفیتهای موجود اضافه خواهد شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ابراز امیدواری کرد: به این موضوع باید پرداخته شود و دریافت که چگونه می ‌توان این بحث را دنبال کرد تا به واسطه آن مقداری از دغدغه‌‌های دهیاران کاسته شود.

دهیاریها مهمترین حوزه‌ مدیریتی کشور هستند

وی ادامه داد: دهیاریها مهمترین حوزه‌ مدیریتی کشور هستند و در عین حال، روستائیان مردم شریفی هستند که بالاترین خدمت را با کمترین آسیب و با استفاده اندک از امکانات انبوهی که در شهرهاست، ارائه می ‌دهند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی دهیاریها را یکی از ضروری‌ ترین نهادها در افزایش کارایی دانست و اضافه کرد: دهیاریها با کمترین هزینه و بار مالی برای کشور، مسئولیت ارائه عالی‌ ترین خدمات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم ساختار اداری کشور را کوچک کنیم که یک تکلیف و ضرورت قطعی است تنها نهادی که امروز کمترین ساختار تشکیلاتی برخوردار است و مهمترین وظیفه را بر عهده دارد دهیاری است.

حجت ‌الاسلام ابوترابی فرد افزود: دهیاریها در این مقوله مشمول کوچک سازی نمی‌ شوند و اصلا دهیاریها با نگاهی به کوچک کردن حجم دولت شکل گرفته و فلسفه شکل گیری دهیاریها نیز همین موضوع است.