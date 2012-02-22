تمام مسئولان مردم را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کنند

حجت الاسلام عباس شعار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم به نظام و انقلاب خود علاقمند هستند، اظهار داشت: مردم با مشارکت حداکثری خود در انتخابات نشان خواهند داد که هنوز در صحنه هستند و نظام و انقلاب خود را دوست دارند.



وی با بیان اینکه مردم باید معیارها و ملاک های تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب درخصوص نماینده اصلح را الگوی خود قرار دهند، افزود: حضور در پای صندوق های رای یک تکلیف است و مردم با انتخاب فرد اصلح به تکلیف خود عمل کنند هرچند که آن شخص رای هم نیاورد.



این مبلغ دینی با تاکید بر اینکه یک نماینده خوب و اصلح باید دیندار، تابع ولایت و انقلاب را قبول داشته باشد، عنوان کرد: مردم دقت کنند که نماینده آنها، پیرو خط امام و مقام معظم رهبری بوده و وابسته به گروه های پولی نباشد، متخصص و از دل مردم بوده و درد آنها را بفهمد.



دشمن درصدد کاهش مشارکت مردم در انتخابات است



شعار با حساس خواندن موقعیت کنونی کشور تاکید کرد: اوضاع فعلی با قبل فرق دارد، دشمن، تبلیغات گسترده ای به راه انداخته که مردم را به نظام بدبین کند و درصدد است تا از حضور آنها در پای صندوق های رای جلوگیری کرده و مشارکت آنها را در انتخابات کاهش بدهد.



تکلیف برای همه، حضور حداکثری در پای صندوق های رای است



وی با تاکید بر اینکه تکلیف برای همه، حضور حداکثری در پای صندوق های رای است، گفت: مسئولان، بویژه روحانیون و مبلغان باید مردم را نسبت به تبلیغات مسموم و سوء آگاه و روشن کرده و تلاش دشمنان را بی نتیجه کنند.



شعار یادآور شد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، همان گونه که در راهپیمایی 22 بهمن تحت تاثیر تبلیغات مسموم دشمن قرار نگرفتند و حضور گسترده ای داشتند در 12 اسفند هم با مشارکت حداکثری خود در انتخابات، دشمن را مایوس و ناامید کرده و ثابت خواهند کرد که تابع رهبری، حافظ انقلاب و ارزشهای آن هستند و دل امام زمان (عج) را شاد کرده و به خون شهدا لبیک گفته و تجدید بیعتی مجدد با رهبر انقلاب خواهند داشت.



فکر و هدف، برگزاری انتخاباتی سالم باشد



این مبلغ دینی ضمن توصیه به ناظران و برگزارکنندگان انتخابات، تاکید کرد: فکر و هدف همه دست اندرکاران امر انتخابات باید برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از شبهه بوده و هیچ یک از افراد مسوول، نباید طرفدار و یا مبلغ کاندیدای خاصی باشد تا مبادا سوء تفاهم و شک و شبهه ای پیش بیاید.