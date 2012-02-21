مردم جنوب مخالف سرسخت انتخابات/ تلاشها برای احیای یمن جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، منابع آگاه در جنوب یمن اعلام کردند: خیابانهای شهر عدن شاهد ناآرامی های گسترده در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری است.

این منابع بیان کردند: معترضان با سوزاندن لاستیک ماشینها و بستن راهها در مخالفت با انتخابات دست به اعتصاب گسترده زدند.



منابع فوق گزارش دادند: مردم یمن جنوبی استقبال اندکی از انتخابات کردند و تدابیر ویژه در برقراری امنیت در مراکز انتخاباتی موثر واقع نشده است و جوانان وابسته به جنبش جنوب یمن چهار مرکز را در منطقه المعلا به هم ریختند و صندوقهای رای گیری را مصادره کردند. صندوقهایی که مصادره شدند، هنگام گشودن مراکز پر از رای بوده اند.

از سوی دیگر منابع امنیتی یمنی اعلام کردند: در درگیریهای متفرقه میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان جنوب مخالف برگزاری انتخابات چهار نفر کشته شده اند.

منابع فوق بیان کردند: این درگیریها در المکلا در استان حضرموت که برای حمله به یک مرکز انتخاباتی تلاش می کردند، رخ داده است، در این درگیری یک نظامی کشته و دو نفر از مهاجمان زخمی شدند.

فعالان سیاسی یمنی نیز اعلام کردند در درگیری میان جدایی طلبان جنوبی و پلیس شهر الحوطه در استان لحج در جنوب یمن یک نفر کشته و دو نفر زخمی شده اند.

در عدن نیز در اثر درگیری نیروهای دولتی و جدایی طلبان در منطقه دار سعد، یک کودک ده ساله کشته شد.در این شهر بیشتر خیابانها تعطیل و نیمی از مراکز انتخاباتی تعطیل شده است.

این در حالی است که ناظران بین المللی از برخی مراکز رای گیری در جنوب به جز مناطق بحرانی بازدید کردند.

حوریه مشهور وزیر حقوق بشر یمن در این راستا گفت : نیروهای امنیتی در راستای برقراری امنیت برای مردمی که مایل به رای دادن هستند در تلاش هستند و مردم حق انتخاب یا امتناع دارند.

از سوی دیگر "حسین العاقل" عضو جنبش جنوب یمن گفت : انتخابات ریاست جمهوری یمن مضحک است و مردم جنوب برای بازپس گیری کشورشان از راههای مسالمت آمیز تلاش می کنند و جنبش جنوب هرگز به سوی درگیری کشیده نمی شود.

خبر دیگر اینکه اداره پست یمن تمبر ویژه انتخابات ریاست جمهوری این کشور چاپ کرد.