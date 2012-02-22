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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۶

اختصاصی مهر؛

اجرای اختیاری طرح " یک معلم برای سه پایه دوره ابتدایی" در سال آینده

اجرای اختیاری طرح " یک معلم برای سه پایه دوره ابتدایی" در سال آینده

دبیرشوای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین باید سه پایه اول ابتدایی توسط یک معلم تدریس شود، گفت: این طرح برای مدارس در سال تحصیلی آینده اختیاری است اما در سالهای بعد همه مدارس موظف به اجرای آن خواهند بود.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شده است که پایه اول تا سوم ابتدایی توسط یک معلم آموزش داده شود که نام این طرح " نظام دوری" است و همه مدارس باید زمینه اجرایی آن را فراهم کنند.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از تصویب چنین طرحی در سند تحول بنیادین خبر داده بود.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده مدارسی که شرایط کافی داشته باشند باید این طرح را اجرا کنند.

نوید ادهم درباره آخرین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز گفت: راهنمای برنامه درسی تعلیمات دینی در دوره راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی تصویب شد که باید کتاب های درسی آنها براساس این راهنمای درسی و سند برنامه درسی ملی تغییر کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تعطیلی پنج شنبه ها از مصوبات لازم الاجرای سند تحول بنیادین است، گفت: در سند ماده یا قانونی را تحت عنوان تعطیلی پنج شنبه ها نداریم؛ آنچه که در سند بر آموزش و پرورش مکلف شده " ساماندهی زمان آموزشی" است که در مقطع کنونی به شکل تعطیلی پنج شنبه مدارس اجرا شده است.

کد مطلب 1540228

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