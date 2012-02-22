اجرای اختیاری طرح " یک معلم برای سه پایه دوره ابتدایی" در سال آینده

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شده است که پایه اول تا سوم ابتدایی توسط یک معلم آموزش داده شود که نام این طرح " نظام دوری" است و همه مدارس باید زمینه اجرایی آن را فراهم کنند.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش از تصویب چنین طرحی در سند تحول بنیادین خبر داده بود.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده مدارسی که شرایط کافی داشته باشند باید این طرح را اجرا کنند.

نوید ادهم درباره آخرین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز گفت: راهنمای برنامه درسی تعلیمات دینی در دوره راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی تصویب شد که باید کتاب های درسی آنها براساس این راهنمای درسی و سند برنامه درسی ملی تغییر کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تعطیلی پنج شنبه ها از مصوبات لازم الاجرای سند تحول بنیادین است، گفت: در سند ماده یا قانونی را تحت عنوان تعطیلی پنج شنبه ها نداریم؛ آنچه که در سند بر آموزش و پرورش مکلف شده " ساماندهی زمان آموزشی" است که در مقطع کنونی به شکل تعطیلی پنج شنبه مدارس اجرا شده است.