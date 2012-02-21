رشوه سه میلیون دلاری سخنگوی پارلمان کره جنوبی به نماینده حزب حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، دادستانی کره جنوبی اعلام کرد که "پارک هی تائه" سخنگوی پارلمان و "کیم هوی جائه" معاون ارشد سابق دولت کره جنوبی و دستیار کنونی پارک به دادن رشوه به "کوه سونگ دوک" یکی از نمایندگان حزب حاکم پیش از آنکه به عنوان رئیس پارلمان در سال 2008 انتخاب شود، متهم هستند، اما هنوز بازداشت نشده اند.

این در حالی است که پارک هی تائه ضمن رد این اتهامات اعلام کرده است ادعاها درباره پیشنهاد دادن رشوه به مبلغ حدود سه میلیون دلار دروغ است.

این اتهامات در حالی است که رئیس پارلمان کره جنوبی ماه گذشته از سمت خود استعفا کرد که تحلیلگران اعلام کرده بودند این استعفا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل و انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر 2012 به اعتبار حزب حاکم خدشه وارد می کند.