تظاهرات معترضان در اروپا و آمریکا ادامه دارد/اقدامات خشونت آمیز پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های غربی از به خشونت کشیده شدن دامنه تظاهرات ضد دولتی در والنسیا اسپانیا و درگیری دانشجویان و پلیس در اعتراض به سیاستهای کاهش هزینه دولت در این کشور خبر دادند.

پلیس برای متفرق کردن معترضان به استفاده از باتوم و گلوله های پلاستیکی متوسل شد و در جریان این درگیری دست کم 20 نفر بازداشت شدند.

رسانه های غربی در گزارشهای خود تصاویر جوانان اسپانیایی را منتشر کردند که سعی داشتند با تجمع مقابل یکی از مدارس این کشور اعتراض خود را به سیستم آموزشی بیان کنند.

تظاهرات دانشجویان در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه همزمان با افزایش شمار بیکاران در اسپانیا و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برگزار شد.

قوانین ریاضت طلبانه سبب کاهش خدمات عمومی و رفاهی در اسپانیا شده و این تدابیر به بهانه جلوگیری از ورشکستگی و نگرانی ها درباره سرایت بحران بدهی یونان به این کشور اتخاذ می شود.

اسپانیا یکی از کشورهایی است که در کنار یونان، ایتالیا و پرتغال از مشکلات مالی که گریبانگیر منطقه یورو است رنج می برد.

اصلاحات در زمینه اشتغال شامل اخراج ارزان تر کارکنان، استخدام نیروها با حقوق پایین تر و کاهش سنوات خدمت است و گفته می شود که این اصلاحات اساسی با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تصویب شده و بر این اساس ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.

بحران مالی و اقتصادی اسپانیا در سالهای اخیر به شدت بر بازار کار این کشور تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی مردم این کشور شده است، به طوری که میزان بیکاری از سال 2007 (با رقم 7.95 درصد) تاکنون تقریبا سه برابر شده است.

همچنین همزمان با برپایی تظاهرات ضد دولتی در اسپانیا، صدها نفر از فعالان جنبش تسخیر وال استریت با برپایی تظاهراتی مقابل زندان ایالتی "سان کونتین" در ایالت کالیفرنیا که مجهز به اتاق گاز است، خواستار اصلاح اوضاع نامناسب زندانها و بهبود شرایط زندانیان شدند.

در همین حال روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل شمار معترضان در این تظاهرات را 700 نفر تخمین زد و اعلام کرد: معترضان با تظاهرات مقابل این زندان خواستار لغو قانون حبس انفرادی و مجازات اعدام، صدور قوانین مربوط به اعتصاب و مقایسه نکردن جرم جوانان با افراد بزرگسال شدند.

این در حالی است که مقامات زندانی اعلام کردند: نیاز به زمان بیشتری برای پایان دادن به قانون حبس انفرادی است. رسانه های آمریکایی این تظاهرات را آرام و مسالمت آمیز خوانده که در جریان آن هیچ فردی بازداشت یا زخمی نشد.

همچنین رسانه های غربی از سکوت معترضان به نشانه ادای احترام به "الکساندر گومز" زندانی 27 ساله که دوم فوریه بر اثر اعتصاب غذا در زندان ایالتی "کورکوران" کالیفرنیا جان خود را از دست داد، خبر دادند.

این تظاهرات ظهر روز گذشته آغاز و تا بعد از ظهر ادامه داشت. سخنگوی زندان هم اکنون از عادی بودن شرایط زندان و محبوس بودن زندانیان در سلول های خود خبر داد.

وب سایت فعالان جنبش تسخیر اوکلند نیز ضمن حمایت از اعضای شرکت کننده در این تظاهرات از برنامه های جنبش تسخیر برای برگزاری چنین تظاهراتی در آینده نزدیک خبر داد.

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیریهای گسترده، جنبش "تسخیر" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.