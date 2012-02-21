95 درصد انتخابات در قزوین رایانه‌ ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر سه شنبه در نشست توجیهی ستاد انتخابات استان قزوین با داوطلبان

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهارداشت: توقع مردم از کاندیداها، پایبندی به قانون است.

وی یادآور شد: ستاد انتخابات استان از خرداد ماه سال جاری مشغول فراهم کردن زیر ساختها و بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات است و همه شرایط برای انتخابات سالم مهیا است.

صابری بیان کرد: روز سوم اسفند ماه لیست کاندیداهای نهایی و تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به فرمانداری ها ارسال می شود و تبلیغات رسمی نامزدها از روز چهارم اسفند ماه آغاز و تا هشتم صبح روز یازدهم اسفندماه ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان با بیان اینکه میانگین رقابت کاندیداها در استان برای هرتصاحب کرسی مجلس برابر با میانگین کشور است



عنوان کرد: تعداد کل شعب اخذ رأی 916 شعبه است که از این تعداد، 253 شعبه سیار و 663 شعبه دیگر ثابت است.

وی افزود: متوسط کشوری برای رقابت در انتخابات برای هر کرسی مجلس، 11 نفر و در استان قزوین نیز متوسط به همین تعداد است.

صابری خطاب به کاندیداها اظهارداشت: انتظار ما از کاندیداها حفظ حریمها و حقوق کاندیداها نسبت به یکدیگر است و همچنین توجه به منویات رهبری و رعایت دقیق قوانین و مقررات است و مردم هم توقعی جزء رعایت قوانین از نامزدهای انتخاباتی ندارند.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین پیرامون ستادهای انتخاباتی کاندیداها تصریح کرد: هر کاندیدا در هر شهر تنها یک ستاد انتخاباتی می‌تواند داشته باشد.

صابری با بیان اینکه مردم مجریان و ناظرین انتخابات هستند گفت: هر کس که منتخب مردم باشد مورد احترام است و ستاد انتخابات تفاوتی در بین کاندیدها قائل نیست و همه باید تلاش کنیم که در گام اول سطح مشارکت مردم را در پای شعب اخذ رأی افزایش دهیم.