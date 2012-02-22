خدمات مخابراتی استان البرز یکپارچه سازی می شود

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: استان البرز از بسیاری جهات برای وزارت ارتباطات به علت پست لجستیک در خدمات هوایی فرودگاه پیام و مرکز اصلی مبادلات پستی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: این توجه ویژه منتج به این امر شد که اولین ساختمان اداره کل فن آوری ارتباطات را در استان البرز تاسیس کنیم.



وزیر ارتباطات ادامه داد: از این پس مردم استان البرز از یکپارچه سازی فعالیت های مخابرات، پست و خدمات دولت الکترونیک بهره مند خواهند شد.

وی تاسیس این اداره کل را در یکپارچه سازی خدمات دولت موثر و راهگشا عنوان کرد.

تقی پور البرز را اولین استانی عنوان کرد که اداره کل فن آوری ارتباطات در آن تاسیس شد و گفت: با تاسیس این اداره کل شهروندان البرز از کلیه خدمات به روز دولت الکترونیک بهره مند خواهد شد.

