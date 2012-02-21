نامزدها اخلاق انتخاباتی را در تبلیغات اعمال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فروغ خلعتبری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عرصه انتخابات موضوع بسیار مهمی بوده که باید در چارچوب قانون اجرا و عوامل اجرایی فرمانداری با حفظ بیطرفی به فعالیت تبلیغاتی خود در مهلت قانونی بپردازند.

وی بیان داشت: شناخت و بصیرت مردم بسیار روشن بوده و مردم پاسدار انقلاب و آرمانهای امام و شهدا هستند.

سرپرست فرمانداری رامسر افزود: تبلیغات گسترده صدها رسانه و سایت بیگانه علیه انتخابات ایران، نشانگر اهمیت و حساسیت این موضوع بوده است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه باید زمینه شور و شعور مردم را در انتخابات دوازدهم اسفندماه ارائه کنند.

فروغ خلعتبری گفت: بالغ بر هزار نفر عامل هیئت اجرایی و نظارت، مسئولیت برگزاری انتخاباتی سالم در دوازدهم اسفندماه خواهند بود.

وی با اشاره به تجهیز 77 صندوق ثابت و سیار برای جمع آوری آرای مردم در دوازدهم اسفندماه، تصریح کرد: صندوق های سیار در روستاهای اشکور، جنت رودبار و سطح شهر برای جمع آوری آرای مردم سازماندهی می شوند.

رئیس ستاد انتخابات رامسر تاکید کرد: انتخاباتی سالم و پرشور با همکاری تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی و آحاد جامعه در دوازدهم اسفندماه در رامسر رقم خواهد خورد.

12 نامزد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 9 حوزه انتخابیه روانه خانه ملت می شوند.



