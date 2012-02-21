اخلاق پایه و اساس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله هادی باریک‌ بین ظهر سه شنبه در نشست توجیهی ستاد انتخابات استان قزوین با داوطلبان

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: مردم مسلمان ایران به دلیل پیوند با اسلام و بیعت با رهبری 12 اسفند در پای صندوق‌های رأی حاضر می ‌شوند.

وی یادآور شد: انقلاب ما انقلاب مکتبی و اعتقادی است اگر اعتقاد به آخرت را در خود تقویت کنیم آثار و برکات آن را می ‌بینیم.



آیت‌الله باریک‌ بین افزود: تمام کاندیداها و نمایندگان و هواداران آنها باید با رعایت اخلاق انتخاباتی، نقشه شوم دشمنان را خنثی کنند.

وی بیان کرد: نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند هدف اصلی خود را خدمت‌ به مردم بدانند . در نظام اسلامی خدمت ارزش

والا است و پست ها تنها مسئولیت در قبال جامعه و ملت به شمار می رود.

آیت الله باریک بین با اشاره به برخی از ویژگی‌های مکتب اسلام عنوان کرد: اخوت و برادری از اصول مکتب اسلام است و تمام برادران از جمله کاندیداهای مجلس، برادران دینی یکدیگر محسوب می شوند لذا با رعایت اینکه همه ما مسلمان هستیم اصل اخوت و برادری باید در میان ما رواج پیدا کند.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: اگر در فضاهای انتخاباتی افراد یا کاندیداهایی عملیات تخریبی و ناشایستی در قبال دیگر کاندیداها انجام دادند کاندیدای مقابل با توجه به اصول اسلام نباید رفتار و عکس‌العملی همانند او انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت: ملت مومن و ولایتمدار ما با حضور گسترده و حداکثری خود در انتخابات روز 12 اسفند، حماسه سالروز پیروزی اسلامی را یک بار دیگر تکرار کرده و باز هم دشمنان ملت را مایوس خواهند کرد.

