پخش مستند"مردم واقتدار،حضورماندگار"/ناگفته های انتخابات مهمان خانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک شدن به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور، فرمانداری شهرستان قدس در یک اقدام نو و جدید، اقدام به تهیه و تدوین مستندی با محوریت ارائه تعریفی از انتخابات به شهروندان و ارائه مراحل صفر تا 100 انتخابات به مردم کرده است.

طی چند ماه گذشته علی جهانبخشی، فرماندار شهرستان قدس در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با انتقاد از رسانه ها در این زمینه که تاکنون محور کارها در برگزاری انتخابات، تنها تبلیغ انتخابات بوده نه تعریف انتخابات، از خبرنگاران خواست تا تمامی مراحل این حماسه ملی را به مردم اعلام کنند.

در راستای تحقق این امر و تعریف انتخابات برای تنویر افکار عمومی، فرماندار قدس با تحلیل سناریوی قابل استناد از قوانین و موارد و بندهای و تبصره های قانون انتخابات، اقدام به استخراج تنظیم و پالایش یک سناریوی تصویری با محوریت انتخابات کرد.

این مهم با همکاری و مساعدت شبکه یک سیما تحت عنوان "مردم و اقتدار، حضور ماندگار" قرار است که از امشب ساعت 20 و 20 دقیقه تا21 در راستای ارائه ناگفته های انتخابات به روی آنتن رود.

در این زمینه تهیه کننده مستند مذکور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید این مستند ترکیبی حدود دو ماه طول کشید که طبق برنامه ریزی مقرر شده است که طی 10 قسمت 15 دقیقه ای، ناگفته های انتخابات برای مردم بازگو شود.

فرشاد جعفرپور افزود: در این برنامه هشت نفر از کارشناسان سیاسی مطرح کشور اعم از نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران، علی جهانبخشی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان قدس، شیخیان و حیدریان و کاراندیش کارشناس سیاسی و ... حضور دارند و به ارائه نظرات خود می پردازند.

وی عنوان کرد: با توجه به راهکارهای وزارت کشور برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، امکان هیچ گونه تقلب وجود ندارد چون نمایندگان کاندیداها هرکدام پای صندوقهای رای در تمامی مراحل اعم از شمارش آرا و ... حضور دارند و بر اقدامات نظارت می کند.

جعفرپور اعلام کرد: همچنین در مستند مذکور تعریف دقیقی از انتخابات به مردم ارائه می شود و تمامی مراحل از صفر تا 100 انتخابات برای مخاطبان بازگو خواهد شد.

تهیه کننده مستند "مردم و اقتدار، حضور ماندگار" با اشاره به ارائه تاریخچه مجلس اول تا هشتم در این مستند یادآور شد: نویسنده این مستند امیر باران، مجری احمد توکلی، ناظر کیفی امین بابایی، تدوین گران حمیدرضا طالبی و علی رحمانی، هماهنگی علی اکبر غلامرضایی و علی اصغر رزاقی، تصویربرداران مجید گرجیان و داوود محافظت کار،‌ طراح صحنه و گرافیست شهرام عظیمی، عکاس محمدرضا جنیدی، سازنده تیتراژ و وله شهرام سالمی، روابط عمومی سید ابراهیم شفیعی،‌ مدیر تولید فرزاد خدارحم، تدارک حسن اصلاح و پشتیبانی علی احسان سالاری هستند.

محوریت تهیه این مستند که برای اولین بار در کشور تهیه شده است، فرماندار شهرستان قدس است که به منظور تامین خاستگاه ها و بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات محقق شده است.