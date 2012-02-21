آب بروجرد همچنان گل آلود است/ آبفا: آب مشکل بهداشتی ندارد

مدیر شرکت آبفا شهرستان بروجرد در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بحث کنترل آب شرب همواره سه نهاد نظارتی از جمله شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست و واحد کنترل کیفی شرکت آبفا نظارت دارند.

حبیب الله حدادی ادامه داد: در برخی موارد برای کنترل آب شرب شهر بروجرد بیش از 100 مورد نمونه برداری صورت می گیرد.

وی به دلایل گل آلود بودن آب شرب این شهر اشاره کرد و افزود: 30 درصد از آب بروجرد از گلرود تامین می شود که به هنگام بارشهای بهاره و پاییزه آب آن گل آلود شده و ما و مردم را با مشکلاتی روبرو می کند.

مدیر شرکت آبفا شهرستان بروجرد تصریح کرد: برای رفع مشکل گل آلود بودن آب شرب بروجرد راهکارهایی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اتخاذ شده که در حال حاضر در دست اجرا است.

وی در رابطه با برنامه کوتاه مدت شرکت آبفا بروجرد برای مقابله با این مشکل، ادامه داد: به محض اینکه آب گل آلود شد و قبل از ورود در شهر سعی می شود آب مورد نیاز را از کانونهای دیگر تامین کنیم.

حدادی بیان داشت: در اجرای برنامه میان مدت نیز از ایستگاه پمپاژ چشمه غازی احداث یک خط انتقال در دستور کار است تا به محض اینکه آب گل آلود شد آب سرچشمه را قطع کنیم که این برنامه تا پایان سال 91 اجرایی می شود.

وی گفت: هم اکنون حدود 15 درصد از آب شرب بروجرد از سد آبسرده تامین می شود و در تصفیه خانه تصفیه شده و در اختیار مردم قرار می گیرد و مابقی آب شرب شهر از چاه های جنوب شهر تامین می شود.

حدادی افزود: آنچه مسلم است این است که آب کنونی کلرزنی شده و به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد.