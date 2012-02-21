اخبار کوتاه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، .مدیرکل هواشناسی ایلام از استمرار کار نصب دستگاه های هواشناسی جاده ای و فرودگاهی در استان خبر داد .

غلامرضا حسنی غربا با اعلام این خبر افزود: نصب دستگاه اعلام هواشناسی فرودگاه ایلام و دو دستگاه هواشناسی جاده ای با پیشرفت فیزیکی مناسب اکنون در حال اجراست .

وی ادامه داد: دستگاه اعلام هواشناسی در عملیات راهداری زمستانی، راهداران را در ارائه خدمات بهتر به رانندگان کمک خواهد کرد .

مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: امروزه امکانات رادارهای مجهزی برای شناسایی مراکز توفان و اندازه گیری شدت بارندگی و انواع رگبارها در اختیار هواشناسان قرار دارد .

حسنی غربا اضافه کرد: بازتاب اشعه رادار در صفحه تصویر منعکس شده و توسط دستگاه های اندازه گیری، مشخصات سیگنالی رسیده به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و فاصله هدف تا مبدا (ایستگاه زمینی رادار) اندازه گیری می‌شود.

حضور حداکثری در انتخابات امید دشمنان را به یاس تبدیل می کند

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایلام گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات، امید دشمنان نظام را برای کمرنگ نشان دادن حضور مردم به یاس تبدیل می کند.

علی عباس شفیعی افزود: ملت ایران اسلامی همواره در انتخابات مختلف حضور حماسی، حداکثری و مقتدرانه ای داشته اند .

وی ادامه داد: دشمنان با استفاده از ترفندهای مختلف تلاش دارند حضور مردم در رویداد سیاسی انتخابات را کمرنگ جلوه دهند در حالیکه مردم با حضور حماسی خود یکبار دیگر توطیه های دشمنان را خنثی خواهند کرد .

به گفته شفیعی، همه امروز مکلفند برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای تلاش مضاعف و اهتمام جدی داشته باشند .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایلام با اشاره به اینکه تمهیدهای لازم برای برگزاری شکوهمند و با حضور حداکثری مردم در انتخابات اندیشیده شده است، افزود: بدون تردید ملت سرافراز ایران اسلامی در این انتخابات نیز حماسه دیگری خلق خواهند کرد .

رشد صحیح کودکان منوط به جذب مناسب ویتامین ها واملاح معدنی است

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهرستان ایلام گفت:‌ رشد صحیح کودکان منوط به جذب مناسب ویتامین ها و املاح معدنی است.

سمیه سعیدی با اشاره به اینکه ویتامین ها و املاح در واکنش های متابولیک نقش اساسی دارند، بیان کرد:‌ این نوع مواد باید از طریق برنامه غذایی روزانه به بدن برسد .

وی با بیان اینکه برخی از ویتامین ها و املاح در دوران رشد نقش حیاتی دارند و کمبود آنها موجب اختلال در رشد کودکان می شود، ادامه داد: شایع ترین کمبودها در دوران کودکی، کمبود ویتامین های آ،‌ دی،‌ ید،‌ آهن و کلسیم است .

وی به نقش ویتامین دی در رشد کودکان و دانش آموزان اشاره و تصریح کرد: این ویتامین در تنظیم جذب و متابولیسم کلسیم نقش حیاتی دارد و با توجه به اینکه دانش آموزان در سنین رشد هستند کمبود این ویتامین به علت اختلال در جذب کلسیم می تواند رشد استخوانی آنان را مختل کند .

به گفته وی، مهمترین منبع تامین این ویتامین نور مستقیم آفتاب است و بنابراین کودکانی که کمتر از نور آفتاب استفاده می کنند با کمبود آن مواجه خواهند بود .

صادرات دام به خارج از کشور باید مدیریت شود

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: صادرات دام به کشورهای عربی از جمله کویت باید مدیریت شود تا مشکلی در بازار مصرف استان ایجاد نشود.

حشمت اله عسگری با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش تولید نهاده های دامی، وجود دام مازاد بر نیاز، کمک به معیشت دامداران و تحرک در بازار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تولید کننده ها دام باید اجازه صادرات داده شود .

وی اظهار داشت: موضوع صادرات دام در ایلام تصمیم مناسبی بود که در حمایت از گوشت قرمز و بازار گرفته است .

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد که با مدیریت صادرات، علاوه بر رونق این بخش و توسعه بخش دامداری از بحث قاچاق و پیامدهای دیگر از جمله افزایش غیر معقول قیمت گوشت قرمز جلوگیری شود .

عسگری گفت: بر پایه آمارهای رسمی اکنون جمعیت دامی استان دو برابر مازاد بر نیاز منطقه است .

معاون استاندار ایلام افزود: میزان گوسفند و بره در ایلام 850 هزار راس است که تنها مجوز 300 هزار راس دام صادر شده که با توجه به وضعیت موجود اکنون از صادرات دام از استان جلوگیری شده است .

تردد انفرادی به کشور عراق ممنوع است

جانشین مدیریت حج و زیارت استان ایلام گفت: تردد انفرادی به کشور عراق ممنوع است.

حسین نیکروش با بیان این مطلب افوزد: با توجه به این ممنوعیت از هموطنان خواهش می‌کنیم برای عزیمت در ایام نوروز به ادارات حج و زیارت استان‌های محل سکونت خود مراجعه و از گرفتن ویزای انفرادی خوداری کنند .

وی ادامه داد: مدیریت حج وزیارت ایلام در زمینه ساماندهی زائرین انفرادی سال پر باری داشته و حدود 6 هزار نفر را ساماندهی و اعزام کرده که مورد عنایت ویژه مسئولین بوده و حقیقتا با توجه به وسع و امکانات موجود کاری عظیم بوده است .

وی تصریح کرد: اکنون تردد زوار از مرز بین‌المللی مهران تنها به صورت کاروانی بوده و تردد انفرادی به هیچ عنوان در این مرز انجام نمی‌شود .

نیکروش اضافه کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در حال حاضر تردد در مرز مهران در مقایسه با سال‌های گذشته از سهولت بیشتری برخوردار شده است .



ثبت رکورد فرآورش روزانه 7.3 میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه ایلام

با تولید روزانه 7.3 میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه گاز ایلام،‌ رکورد اسمی تولید در این پالایشگاه شکسته شد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با بیان این که ظرفیت اسمی تولید گاز این پالایشگاه 6.8 میلیون مترمکعب در روز است، ‌افزود: به دنبال افت دما، گسترش دامنه سرما و ماندگاری آن به ویژه در استان های سردسیر غرب کشور،‌ مصرف گاز استان ایلام و استان های همجوار آن همانند کرمانشاه نیز، روند افزایشی یافت .

اکبرزاده اظهار کرد: در پی این افزایش مصرف،‌ پالایشگاه گاز ایلام نیز به عنوان یگانه منبع تولید این حامل انرژی در غرب کشور موفق شد حجم فرآورش گاز را 500 هزار مترمکعب در روز افزایش دهد .

وی همچنین از ساخت ترانس نول ساز فاز 3 در پالایشگاه گاز ایلام خبر داد و گفت: این ترانس با تکیه بر دانش فنی واحد تعمیرات برق و کارگاه برق شبیه سازی شده است .

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با بیان این که طراحی و ساخت این ترانس 290 نفر ساعت بوده است، کاهش هزینه ساخت و کم حجم بودن را از ویژگی های مهم آن برشمرد.

نخستین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال در ایلام برگزار می شود

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام از برگزاری نخستین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال در این استان خبر داد.

علی گهرسودی با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه 16 تا 20 اسفندماه سال جاری در مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی واقع در مرکز این استان برگزار خواهد شد .

وی ادامه داد: در این نمایشگاه بازی های رایانه ای، نرم افزارهای علمی، فنی، فرهنگی و موسیقی، قرآن و حدیث، فیلم، انیمیشن و نرم افزارهای چند رسانه ای در قالب 30غرفه از مراکز و موسسات رسانه ای کشور در معرض دید قرار می گیرد .

وی بسترسازی برای توسعه و تولید فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه های دیجیتال، ایجاد جایگاه سالانه برای عرضه و ارزیابی رسانه های دیجیتال، مقابله با جنگ رسانه ای فرهنگ غربی و آشنا کردن مردم با آخرین دستاوردهای کشور و جهان در حوزه رسانه های دیجیتال را از اهداف برپایی این نمایشگاه برشمرد .

احداث 8 کارخانه صنعتی در استان ایلام



هیئت وزیران با هدف توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور و ایجاد فرصت های شغلی در استان ها و به منظور سرمایه گذاری در استان های محروم کشور، سازمان های ایدرو و ایمیدرو را موظف کرد نسبت به احداث 8 کارخانه صنعتی و معدنی در استان ایلام اقدام کنند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره(3) اصلاحی بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی -مصوب 1389- سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را مکلف کرد برای سرمایه گذاری در احداث (4) کارخانه در استان به صورت صد درصد و در احداث4 کارخانه دیگر تا سقف 49 درصد با مشارکت بخش خصوصی و در صورت عدم مشارکت بخش خصوصی به میزان صد درصد با رعایت مقررات مربوط اقدام کنند.

نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات تخصصی گردشگری ایلام افزایش می یابد

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام گفت: نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات تخصصی گردشگری در این استان افزایش می یابد

محمد نوراللهی با بیان این مطلب افزود: نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات تخصصی گردشگری شامل برگزاری تورهای استان ‌گردی، بیمه مسافران و خدمات حضور راهنما در دستور کار کمیته آمار و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و خدمات گردشگری ستاد تسهیلات سفر ایلام قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ستاد تسهیلات سفر با ایجاد کمیته نظارت مصمم است بتواند خدمات مطلوبی را به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در استان ارایه کند.

نورالهی اظهار داشت: بدون تردید توسعه خدمات گردشگردی در جلب مسافران و تقویت صنعت گردشگری بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: بنابراین تمامی مکان های رفاهی و خدماتی برای ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و گردشگری زیر کنترل کارشناسان میراث فرهنگی قرار دارند.

86 هزار هکتار از جنگل های ایلام آلوده به انگل لورانتوس است

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: 86 هزار هکتار از جنگل های این استان به انگل لورانتوس آلوده شده است.

عبدالرضا بازدار با باین این مطلب افزود: فصل زمستان بهترین زمان برای مبارزه با این انگل به روش هرس کردن و قطع شاخه و برگ های آلوده درختان است و این روش اکنون در دستور کار منابع طبیعی ایلام قرار دارد .

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که امسال بیش از 10 هزار هکتار از جنگل های استان از نظر مبارزه با انگل لورانتوس پاکسازی شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح را بیش از یک میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: انگل لورانتوس، گیاه نیمه انگلی است که در سطح شاخه و برگ درختان جنگلی بلوط و بنه رشد می کند و به مرور باعث خشکی و از بین رفتن درختان می شود .

بازدار ادامه داد: بر اثر وقوع خشکسالی های پی در پی و ورود دهها تن گرد و غبار، انگل لورانتوس و برخی آفت های دیگر اکنون جنگل های منطقه زاگرس را در معرض خشکی قرار داده اند .

دیدار امام جمعه ایلام با مدیران و کارکنان اداره غله استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار مدیران و کارکنان اداره غله استان گفت: پس از اجرای قانون هدفمند ی یارانه صرفه جویی شهروندان در مصرف نان بیشتر شده است.

حجت الاسلام لطفی بر ضرورت افزایش کیفیت پخت نان در نانوایی های استان تاکید کرد و گفت : مسولان برای ا فزایش رضایت مردم در زمینه پخت نان باید تلاش بیشتری کنند .

مدیر کل غله استان هم در این دیدار گفت: پس از اجای قانون هدفمند سازی یارانه مصرف آرد در استان25 درصد کاهش یافته است.

منصوری افزود: سرانه مصرف آرد برای هر نفر در استان قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 162 کیلو گرم بود که این میزان پس از اجرای این قانون به 116 کیلو گرم کاهش یافته است.

وی گفت: سال گذشته برای بهسازی 150 نانوایی بیش از سه میلیارد ریال هزینه شده است.



