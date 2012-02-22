مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی ابلاغ شد/ اپراتورها ملزم به اجرا

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی بدون اجازه مشترک، از تاریخ ابلاغ آن یعنی از 19 بهمن ماه امسال لازم الاجرا بوده و تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات موبایل ملزم به اجرای آن هستند، اظهار داشت: چنانچه اپراتورهای موبایل به هر دلیلی نسبت به اجرای این مصوبه تمکین نکنند مطابق پروانه فعالیت و قرارداد با آنها برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مصوبه ممنوعیت ارسال SMS های انبوه، تمامی پیامهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی و خبری و حتی پیامکهای مسابقات را نیز شامل می شود، اضافه کرد: اپراتورهای موبایل باید ارسال پیامک به مشترکان خود را ساماندهی کرده و با رضایت مشترکان نسبت به ارسال این پیامکها اقدام کنند.

سبوحی خاطرنشان کرد: اپراتورها برای تفکیک پیامکهای تبلیغاتی و خبری از اطلاع رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته بندی دریافت پیامکهای انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که از زمان ابلاغ این مصوبه ، اپراتورها چقدر زمان خواهند داشت تا این مصوبه را اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه از تاریخ 19 بهمن ماه لازم الاجرا بوده و ارسال SMS های تبلیغاتی بدون کسب اجازه از مشترک برای اپراتورها ممنوع است.

وی گفت: اجرای این مصوبه نیازمند درنظر گرفتن مهلت برای اپراتورها نبوده و اپراتورها به راحتی می توانند تمهیداتی اتخاذ کنند که مشترکان تنها پیامکهایی را که مورد رضایتشان است و آنهم در محدوده زمانی مشخص دریافت کنند.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ابلاغ این مصوبه جدید به اپراتورهای تلفن همراه کشور، ارسال هرگونه پیام کوتاه تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی به تلفن همراه مشترکان را نیازمند موافقت مشترک قبل از ارسال این پیامها اعلام کرده است؛ براین اساس تمامی اپراتورهای موبایل مکلف شده اند که فرآیندهای اجرایی خود را در رابطه با این اقدام با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ کنند و این سازمان نیز نظارت مضاعفی را در این رابطه اعمال خواهد کرد.

رعایت حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از مزاحمتهای ناشی از ارسال پیامکهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی از جمله دلایل تصویب این مصوبه اعلام شده است چرا که شیوه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به تلفن‌های همراه مشترکان و افزایش روزافزون تعداد این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان در تمامی ساعات شبانه ‌روز و حتی نیمه‌های شب، مورد انتقاد بسیاری از مشترکان بوده است.