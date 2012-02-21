حضور سلایق سیاسی در انتخابات قزوین دو برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در نشست توجیهی ستاد انتخابات استان قزوین با داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: راهبرد اساسی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در انتخابات تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم، اجرای بی کم و کاست قانون و رعایت امانتداری و بی طرفی است.



وی یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه که بر پایه اعتقاد مردم و قانون اساسی در این کشور حاکم است موجبات عزت و اعتلای مردم ایران را فراهم کرده و مجلس شورای اسلامی یکی از اجزای اصلی این نظام است که برای حفظ جایگاه آن باید الزاماتی رعایت شود.

عجم تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار دو راهبرد اساسی شامل مشارکت حداکثری و قانون مداری را در انتخابات مجلس در دستور کار خود قرار دارد.

استاندار قزوین با بیان اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات می تواند بیانگر جایگاه جمهوری اسلامی در سطح بین المللی باشد افزود: با توجه به اینکه انتخابات مبتنی بر آراء مردم و شمارش دقیق این رأی هاست حضور گسترده و پرشور مردم دست دشمن را برای فضاسازی و تبلیغ علیه نظام می بندد.

وی عنوان کرد: تدبیر و برنامه ریزی برای حضور حداکثری مردم هم وظیفه مجریان و هم تکلیف اخلاقی، اسلامی و ملی تمام افراد صاحب نظر و تأثیرگذاری است که بخشی از آنها به عنوان کاندیداها در صحنه حضور پیدا کرده اند.

عجم حضور تأثیرگذار کاندیداها در صحنه را از راههای گرم کردن تنور انتخابات دانست و تصریح کرد: استان قزوین آغوش خود را برای ورود همه سلایق سیاسی گشوده است و در این انتخابات نیز همه سلایق سیاسی در صحنه حضور دارند که این خود زمینه ساز مشارکت حداکثری خواهد شد.

وی با تأکید بر بیان واقعیات و انتقاد سازنده و دلسوزانه در تبلیغات انتخاباتی از سوی کاندیداها بیان کرد: کاندیداها به منظور جلب افکار عمومی و آرای مردم نباید به گونه ای صحبت کنند که دل مردم را خالی کنند و امید و اعتماد شهروندان را نسبت به کارآمدی نظام سلب کنند.



عجم اظهارداشت: باید در بیان و نوشتار کاندیداها مطالبی مطرح شود که مبتنی بر منطق و در راستای همدلی، وحدت و انسجام و برگرفته از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.

استاندارقزوین با اشاره به اینکه موج ظلم ستیزی و حق طلبی در کشورهای اسلامی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی است گفت: در تبلیغات و سخنرانی ها باید منافع ملی و عمومی را مدنظر قرار داد و مراقب باشیم که از گفتار و رفتار ما برداشت ها و بهره برداری های سویی علیه نظام جمهوری اسلامی صورت نگیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با مشارکت، همکاری و همدلی مجریان و دست اندرکاران انتخابات، کاندیداها و همه عوامل تأثیرگذار درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس به بالای 80 درصد افزایش یابد.



