ارائه تسهیلات به متقاضیان راه اندازی مراکز ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با کمک سازمان بهزیستی به منظور حمایت از متقاضیان راه‌اندازی مراکز ترک‌ اعتیاد، به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هفت مرکز ترک‌ اعتیاد در استان بوشهر متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی ترک اعتیاد در این استان هستند.

رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی بوشهر از راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد دولتی در مراکز همه شهرستان‌های استان از سال آینده خبر داد و افزود: ‌برخی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر نمی‌توانند در مراکز خصوصی ترک اعتیاد درمان شوند.

وی ادامه داد: در حاشیه نشست روسای دانشگاه های علوم پزشکی مجوز پنج نفر نیروی انسانی برای هر شهرستان در این زمینه اخذ شد و با شروع به کار این مراکز مشکلات عمده متقاضیان ترک اعتیاد حل می شود.

حیدری با اشاره به استفاده از ماده بویرنورفین در مراکز ترک اعتیاد استان بوشهر، افزود: در سال جاری 149 نفر از این ماده استفاده کرده‌اند.

وی به استفاده از متخصصان بیهوشی، روان‌پزشکان و متخصصان اعصاب و روان در راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر یک مرکز دولتی و 19 مرکز خصوصی درمان اعتیاد در استان بوشهر فعال هستند و 733 نفر معتاد را با استفاده از مواد نگهدارنده با متادون درمان کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استفاده از خدمات مشاوره‌ای را یکی از برنامه‌های مهم این دانشگاه معرفی کرد و اظهار داشت: به 354 نفر در سطح آموزش خانواده، 420 نفر گروهی و 998 نفر انفرادی مشاوره ارائه شده‌ است.